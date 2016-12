Sprožil se je alarm za ogljikov monoksid

30.12.1899

Včeraj ob 11.10 se je v stanovanju večstanovanjskega objekta v ulici Mestne njive v Novem mestu sprožil alarm za ogljikov monoksid. Gasilci GRC Novo mesto so v stanovanje vstopili z dihalnimi aparati in detektorjem plina. V stanovanju niso zaznali povečanja koncentracije ogljikovega monoksida.

Gorele saje

V dimniku stanovanjske hiše v kraju Pluska v občini Trebnje so včeraj ob 12.55 so gorele saje. Gasilci PGD Trebnje, Velika Loka, Občine, Šentlovrenc, Čatež pod Zaplazom in Trebanjski vrh so nadzorovali izgorevanje saj, očistili dimnik in krušno peč, s termo kamero pregledali dimnik ter prezračili prostore. Zaradi vdihavanja dima so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje eno osebo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trčili vozili

Ob 16. uri sta v naselju Ravne pri Zdolah v občini Krško trčili osebni vozili. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, posuli razlite motorne tekočine, s tehničnim posegom odstranili vozilo s cestišča ter očistili cestišče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

M. L.-S.