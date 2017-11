Vozilo zdrsnilo s ceste

30.12.1899

Ilustrativa slika (Foto: M. L.-S.)

Gasilci Poklicne gasilske enote Krško in reševalci NMP Krško so danes ob 11.49 uri posredovali na relaciji Velika vas pri Krškem - Straža pri Raki, občina Krško, kjer je prišlo do zdrsa osebnega vozila s cestišča. Reševalci so poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v SB Brežice. Gasilci so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj, usmerjali promet do prihoda policije, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem in posipali cestišče z vpojnimi sredstvi zaradi izteka motornih tekočin. Obveščene so bile pristojne službe.

M. L.-S.