Ob nepričakovanem slovesu Primoža Žižka…

22.11.2017 | 13:25

Včeraj se je mnogo prezgodaj od nas poslovil Primož Žižek - Pimpi. Pogreb bo v petek ob 13. uri v Srebrničah.

Erik Platon ostaja večen.

Novo mesto - Včeraj je mesto obnemelo. Obnemeli so tudi drugod, kjer so slišali, da nas je v 46. letu starosti zapustil Primož Žižek - Pimpi. Ostali smo brez besed, prehitro se je poslovil nekdo, ki mu jih nikoli ni zmanjkalo. Nekdo, ki je v še tako težki in nemogoči situaciji ponudil močan objem in poiskal pot do rešitve. Tudi, če si se upiral, njegova neizmerna energija je bila močnejša.

»Ni res! To ne more biti res,« še vedno kričijo srca vseh, ki smo imeli to srečo, da nas je v življenju spremljal Primož. Eden tistih, ki je stal na pozitivni strani življenja in jo zagovarjal. »To ne more biti« zanj ni nikoli veljalo. Če si je zamislil, da bo zaprl ves Glavni trg in ga napolnil z ljubitelji dobre glasbe, je to tudi izvedel. Večkrat. Če si je zamislil, da bo povabil ljudi, da delijo svoje fotografije Slovenije z ostalimi in tako oblikujejo največjo in najlepšo razstavo, je to ne le uresničil, ampak s Picture Slovenija prepotoval svet. O internetu in družbi je razmišljal veliko prej in širše kot mnogi in na način, da so ga vsa leta vabili kot predavatelja doma in na tujem. Umetnik v poslovnem svetu je številnim upravam uglednih gospodarskih družb svetoval o marketingu. Naštevanju Primoževih dosežkov in talentov ni videti konca, saj je bil nekdo, ki je živel vsaj deset življenj hkrati. In kljub norosti takšnega tempa ostal najboljši sin in brat, predvsem pa ljubeči mož in oče.

In najboljši prijatelj. Ki je v vsakem videl tisto nekaj več, ga spodbujal in podpiral. Njegova glasba je kot mnogi talenti dolgo odmevala iz ozadja, dokler ni letos izdal avtorski prvenec EPP in ga predstavil pred polno dvorano APT. »Zakaj?« se je takrat marsikdo vprašal, odgovor pa je bil povsem enostaven: »Zakaj ne?« In še pred dejanskim izidom prve plošče je neustavljivi Eric Platon že začrtal datume snemanja naslednje… Vedno tri korake pred vsemi.

Od Primoža se bomo poslovili ta petek ob 13. uri na pokopališču v Srebrničah. V naših srcih nikoli.

Iskreno sožalje družini!

M. M.