Marija in Albin bosta božič dočakala v obnovljeni hiši

21.12.2016 | 17:00

Mariji in Albinu so številni priskočili na pomoč. Poleg območnega združenja Rdečega križa Novo mesto in domače občine so pri obnovi hiše vsak na svoj način pomagali tudi številni vaščani, lokalni obrtniki, gostinci, gasilci in drugi. Nekateri izmed njih so se včeraj takole skupinsko fotografirali pred vhodom v obnovljeno hišo.

Marija Muća (tretja iz leve proti desni) se je iz srca zahvalila vsem, ki so pomagali.

Današnja podoba hiše

Takšna pa je bila podoba hiše v času obnove.

Bušinec - Neurje, ki je julija pustošilo po občini Dolenjske Toplice, je med drugim na Bušincu podrlo tudi drevo, ki je padlo na hišo, v kateri sta prebivala Marija Muća in njen brat Albin Fabjan. Številni vaščani, lokalni obrtniki, gostinci, gasilci in drugi so prepoznali njuno stisko in se velikodušno odzvali klicu na pomoč ter pomagali pri obnovi stare hiše, ki so jo včeraj ob zaključku dobrodelne akcije tudi uradno predali namenu.

Marija in Albin sama obnove ne bi zmogla, saj sta že nekoliko v letih, imata težave z zdravjem, za povrhu vsega pa njuni prejemki komajda zadostujejo, da se prebijeta skozi mesec. Albin je invalidsko upokojen in prejema samo denarno socialno pomoč, Marija pa je sicer zaposlena, a zaradi težav z zdravjem dela samo štiri ure kot čistilka v hotelu Balnea.

Na pobudo vaščanov sta dobrodelno akcijo brez pomislekov podprla tudi domača občina in območno združenje Rdečega križa. Po sklenitvi pogodbe z njunim bratom Jožetom, ki je lastnik hiše, da imata Albin in Marija pravico bivati v njej do smrti, so začeli obnovitvena dela. Na novo je bilo treba zamenjati ostrešje in streho v celoti, saj popravljati ni bilo kaj. Med drugim so ponekod na novo napeljali tudi elektriko, uredili tla, izolirali stene v enem izmed prostorov in ga tudi opremili. Kot je sporočila sekretarka območnega združenja Rdečega križa Novo mesto Barbara Ozimek, jim je uspelo zbrati 2.532,26 evra. »V akciji smo prosili tudi obrtnike in trgovine, da prispevajo material, storitve ali odobrijo popuste. Njihov prispevek je ovrednoten na 6.337,84 evra,« je še dodala Ozimkova. Dogovarjanje z donatorji, usklajevanje del, nabava materiala in obnova pa bi bilo dosti bolj težavno, če ne bi imeli prostovoljca Karla Stoparja, ki je skrbel za vse in je bil tudi eden prvih, ki je poleti priskočil na pomoč Mariji in Albinu, ko se je zgodila nesreča.

Hiša, v kateri sta živela, je bila že pred nesrečo v slabem stanju. Mogočen hrast, ki se je zrušil nanjo, pa je bivanje še poslabšal. Padel je na rob strehe in močno poškodoval predvsem sobo, v kateri je Marija spala. Še sreča, da je tisti trenutek ni bilo doma, drugače bi ostrešje lahko zgrmelo nanjo. Začela je zamakati voda in vedno bolj se je podajal tudi strop, zato so ga, da se ne bi sesul, podprli. Obnova je bila nujna in tamkajšnji vaščani so pokazali, da znajo prostovoljno priskočiti na pomoč. »Še obstajajo dobri ljudje, ki pridejo in pomagajo,« pravi Marija, ki je iz srca hvaležna vsem, ki so prepoznali njeno in bratovo stisko. Sama kar težko verjame, da bosta z bratom božič dočakala v obnovljeni hiši.

Besedilo in fotografije: R. N.

