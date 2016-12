Prihaja Dan dobrodelnega košarkanja

21.12.2016 | 19:00

Foto: Matic Eržen / arhiv lokalno.si

Novo mesto - V novomeški Športni dvorani Marof bo v nedeljo potekal že peti Dan dobrodelnega košarkanja, katerega namen je skozi košarkarske in druge športne aktivnosti ter druženje omogočiti boljši jutri ljudi v stiski. Prijave zbirajo še do tega petka.

Dan dobrodelnega košarkanja je dogodek, ki ga ob koncu decembra organizira Košarkarski klub (KK) Žoltasti Troti. Njegov glavni namen je spodbujanje gibanja ter košarke med mladimi (in starejšimi), saj, kot so sporočili iz kluba, verjamejo, da je košarka v svojem bistvu nosilka pozitivnih sprememb v družbi. »Košarka bo zato za nas vedno več kot le tekmovanje, verjamemo v ekipni duh in povezanost, ki ju igra sproža. Novo mesto že od nekdaj velja za športno mesto, ne samo da imamo Novomeščani izrazit športni talent, temveč je šport od nekdaj vsebina, ki nas povezuje in druži. Zato predstavlja veliko dodano vrednost našega okolja in pomembno prispeva h kakovosti življenja v mestu,« so zapisali.

KK Žoltasti Troti v nedeljo tako že petič zapovrstjo organizira omenjeni športno-dobrodelni dogodek, prijave ekip zbirajo do tega petka na elektronskem naslovu kktroti@gmail.com, prijavnine pa bodo v celoti namenili za letošnji dobrodelni cilj. »Dogodek se je v novomeškem okolišu (pa tudi širše) zelo prijel, vsako leto se je število udeležencev in obiskovalcev povečevalo, kar pomeni, da se je v Športni dvorani Marof vsakega decembra zbralo več kot 60 košarkarjev in več kot 200 obiskovalcev, ki so velikodušno prispevali za vsakoletni namen,« so še sporočili iz novomeškega kluba.

J. S.