Imajo proračun, blagovno znamko, ne pa tudi krajevnih odborov

21.12.2016 | 15:00

Straški svetniki so se sinoči sešli zadnjič v tem letu in soglasno potrdili proračuna za prihodnje leto. (Foto: M. Ž.)

Direktorica občinske uprave Tea Urbančič Kavšček in župan Dušan Krštinc

Straža - Straški občinski svetniki so na včerajšnji zadnji seji v letošnjem letu soglasno sprejeli proračun za prihodnje leto. Ta predvideva dobrih 4,1 milijona evrov prihodkov in več kot 4,8 milijona odhodkov, od tega dobro polovico namenjajo za naložbe. Razliko bodo pokrili z denarjem, ki ga imajo na računu.

Med obema obravnavama je proračun doživel manjše spremembe, kot je dejal župan Dušan Krštinc, so predvsem upoštevali pobude, podane na samem občinskem svetu in tudi na neformalnem usklajevanju s svetniki, ki ga je imel v tem času. Tako so v proračun na novo med drugim uvrstili izdelavo razvojne strategije občine Straža, kjer mislijo preko pogodbe o delu v delovno skupino vključiti tudi strokovnjake iz posameznih področij v občini, začetek gradnje pločnika in javne razsvetljave v Hruševcu ter izdelavo analize oz. študijo potreb oskrbe starejših občanov.

Med glavnimi naložbami naj omenimo gradnjo gospodarske javne infrastrukture v Gospodarski coni Zalog, ureditev centra Straže, projekt hidravličnih izboljšav, gradnjo pločnika in kolesarske steze v Podgori, vključno z izgradnjo dela kanalizacije in javne razsvetljave, dograditev in nadzidavo osnovne šole Vavta vas, gradnjo manjših odsekov kanalizacije …

Borut Likar (LKOS), ki je bil v prvi obravnavi med vzdržanimi, je tokrat predlog proračuna podprl, saj, kot je dejal, je v njem videl, da se vendarle nekaj dogaja, kar se bo poznalo v kraju. Tu je predvsem mislil na strategijo razvoja občine, da se je občinska uprava s konkretnimi številkami obvezala, da se bo v dveh letih v občini Straža ustvarilo 38 novih delovnih mest (to gre na račun gradnje gospodarske javne infrastrukture v GC Zalog, delovna mesta pa bodo morali v dveh letih po zaključku investicije zagotoviti podjetniki, op. p.), in da se je dala določena teža starostnikom, ki številčno, tudi v njihovi občini, iz leta v leto naraščajo.

Zato pa je bil razočaran, da je padla v vodo ustanovitev krajevnih odborov v občini, izid glasovanja je bil neodločen – 5 za in 5 proti. »Mislim, da še nismo zreli, da bi dojeli smisel ustanavljanja krajevnih odborov. Če hočemo oživeti to ljudsko demokracijo, je nujno potrebno, da povečamo relacijo do samih občanov. Krajevni odbori pa so ravno ta mostiček do vseh občanov,« je po seji o smiselnosti krajevnih odborov dejal Likar, ki je bil tudi eden od pobudnikov njihove ustanovitve. Pobudo so sicer dali LKOS, Kulturno-politično društvo Svoboda in straška borčevska organizacija.

Straški svetniki so v nadaljevanju v drugi obravnavi potrdili še odlok o blagovni znamki Občine Straža, njeni elementi so napis »Straža« in slogan »Kraj topline, zelenja in modrine«, ki se je med ljudmi že kar dobro prijel, in odlok o nadomestilu za uporabo stavnega zemljišča, se seznanili s končnim poročilom Evropskega prvenstva v raftingu ter idejnimi zasnovami za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti Dularjevega mlina ter za ureditev sekundarnih biotopov na območju opuščenih glinokopov opekarne Zalog.

M. Ž.