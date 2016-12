Kdo dela in kdo ne?; Razočaranje v novomeški Gogi; Darila za vas;

21.12.2016 | 18:00

Mnenja o ponovni vrnitvi 2. januarja za dela prost dan so različna. Kako bo to vplivalo na gospodarstvo, smo povprašali nekaj uspešnih gospodarstvenikov na našem delu Slovenije, kaj so nam povedali, pa lahko preverite v sveže tiskanem Dolenjskem listu, ki tokrat prinaša kar dve darili – koledar za leto 2017 in še zadnjo letošnjo prilogo Živa, časopisu pa smo dodali še 4 strani.

Na 44 straneh tako preberite še:

ALI NAŠI POSLANCI DOVOLJ DELAJO?

V začetku decembra je začel delovati spletni portal Parlameter.si, ki ponuja orodje za spremljanje aktivnosti poslancev. Z njim smo preverili, kaj v državnem zboru (DZ) počne enajst poslancev, ki jih na Dolenjskem, v Posavju, Beli krajini ter na kočevsko-ribniškem območju hočeš nočeš štejemo za svoje.

DORA ODSLEJ TUDI V NOVEM MESTU

Državni presejalni program DORA za zgodnje odkrivanje raka dojk od minule srede deluje tudi v dolenjski in posavski regiji. Zdravstveni dom Novo mesto je izpolnil vse strokovne zahteve in kot peti center pridobil status Presejalnega centra v okviru programa DORA za območje območnih enot ZZZS Novo mesto in Krško.

USPELI S PRITOŽBO

Kot smo poročali, je Društvo Novo mesto skupaj s 70 prebivalci KS Ločna - Mačkovec septembra 2013 na evropsko komisijo podalo pritožbo zoper pripravo in sprejem po njihovem mnenju sporne Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) za tretjo razvojno os (3RO), in sicer za njen južni krak mimo Novega mesta. Omenjena uredba DPN je bila sprejeta pred štirimi leti, iz društva pa so v torek sporočili, da jim je s pritožbo uspelo.

IN ŠE …

Podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista, kjer pišemo tudi o razočaranju zaposlenih v založbi Goga, ki niso uspeli s prošnjo za najem prostorov turistično-informacijskega centra v Novem mestu. V Šentjerneju so odstavili direktorico Javnega podjetja EDŠ, iz novomeškega zapora sta ta teden skušala pobegniti zapornika, pri tem sta poškodovala pravosodnega policista, ki je moral zato v bolnišnico, poročamo pa tudi o detektivih, ki jih naša podjetja vse pogosteje najemajo. Preverili smo še, kaj po odhodu iz resničnostnega šova Kmetija – Nov začetek počnejo trije udeleženci – Matic iz Novega mesta, Zara iz Kočevja in Ganna iz Krškega.

