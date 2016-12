FOTO: Dedek Mraz končal v bolnišnici

21.12.2016 | 13:20

Mojčin dedek Mraz je ponedeljek obiskal še otroke, ki so na zdravljenju na otroškem oddelku novomeške bolnišnice.

Novo mesto - Mojčini prostovoljci, ki sta se jim pridružila dedek Mraz in čarodej Toni, so v dobrem tednu dni na 39 prireditvah osrečili 4.881 malčkov sedmih dolenjskih občin, so sporočili iz Društva prijateljev mladine (DPM) Mojca. Kot so ob tem zapisali v sporočilu za javnost, so veseli, da so po darila prišli vsi otroci in da so le redki starši zaradi otrokove bolezni sami prevzeli darilo. Otroci z veseljem tudi večkrat pogledajo predstavo, ki je na ogled njihovi spletni strani, pravijo. V ponedeljek pa so bili daril in programa deležni tudi otroci, ki so na zdravljenju na otroškem oddelku novomeške bolnišnice.

Na vseh teh prireditvah je bilo na desettisoče ljudi, ki so si prišli ogledat predstavo in voščilo iz ust belolasega dedka Mraza. Enega otroka je navadno spremljala cela družina in se veselila zabavnega programa in darila, ki ga je prejel najmlajši član. Mnoge zahvale in pohvale so Mojčinim prostovoljcem povedale, da delajo prav in jim dale zagon za naprej.

Dedek Mraz se bo sicer od dolenjskih otrok poslovil 30. decembra ob 17. uri na novomeškem Glavnem trgu, so še sporočili iz DPM Mojca.

J. S., foto: DPM Mojca

