Zasegli pištolo in petarde

21.12.2016 | 14:00

Foto: PP Novo mesto

Foto: PP Novo mesto

Policisti Policijske postaje Novo mesto so na podlagi odredbe Okrožnega sodišča Novo mesto včeraj opravili hišno preiskavo na naslovu bivanja 21-letnega osumljenca iz Novega mesta. Med hišno preiskavo so našli in zasegli pištolo, manjšo količino posušenih rastlinskih delcev, dve tehtnici in 113 kosov prepovedanih petard. Zoper 21-letnega moškega bodo po zaključeni preiskavi ustrezno ukrepali.

Z rokami skušala zaustaviti avtomobil

Krški policisti so bili nekaj po 6. uri obveščeni o nesreči v kraju Dolšce. Zbrali so obvestila in ugotovili, da je do nesreče prišlo na dvorišču stanovanjske hiše, ko je 36-letna ženska skušala z rokami zadržati avtomobil, ki se je pričel premikati po klancu navzdol. Ženska je padla in si huje poškodovala roko. Avtomobil, v katerem sta bila na zadnjem sedežu dva otroka, je z dvorišča zapeljal preko ceste na travnik, kjer je trčil v drevo in obstal. Otroka sta se lažje poškodovala.

Pijan po avtocesti

Okoli 19.30 ure so policisti na avtocesti pred Drnovim opazili voznika osebnega avtomobila, ki je vozil nezanesljivo, trčil v označevalne stožce in nadaljeval z vožnjo. Zapeljali so za njim in ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 35-letni kršitelj vozi pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 0,82 miligramov alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kršiteljici zasegli avtomobil

Med kontrolo prometa v Brežicah so policisti okoli 13. ure ustavili voznico osebnega avtomobila znamke BMW. Med postopkom so ugotovili, da 32-letna voznica nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj se ji izvršuje ukrep prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja. Avtomobil so ji zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradla v trgovini

Nekaj pred 20. uro so bili policisti Policijske postaje Krško obveščeni o tatvini iz prodajalne v Krškem. Osumljenka naj bi iz dveh prodajaln odtujila več tekstilnih izdelkov in pobegnila. Policisti so se takoj odzvali in na podlagi opisa v bližini izsledili in prijeli 58-letno državljanko Hrvaške. Ukradene artikle v vrednosti okoli 500 evrov so ji zasegli in vrnili oškodovanima prodajalnama. Osumljenko bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Poškodoval delovni stroj

Na delovišču v Brezovici pri Mirni je v noči na 20. 12. nekdo poškodoval delovni stroj in povzročil za okoli 2.000 evrov škode.

Vlomil v hišo

Popoldne je na Otočcu neznanec skozi pritlično okno vlomil v stanovanjsko hišo. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odtujil, z vlomom pa je povzročil za okoli 1.200 evrov škode.

Prijeli štiri državljane Afganistana

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v noči na 21. 12. v Dobovi izsledili in prijeli štiri državljane Afganistana, ki so nezakonito prečkali državno mejo preko reke Sotle. Po zaključenem postopku so tujce predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili z novomeške Policijske uprave.

J. S.