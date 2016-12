Zadnja letošnja seja črnomaljskih svetnikov

21.12.2016 | 16:00

Črnomelj - Včeraj so se na zadnji seji občinskega sveta v tem letu sestali črnomaljski svetniki. Uradnemu delu je sledila še skupna večerja, zato je tokratno srečanje potekalo kar v prostorih restavracije Štajdohar v Kanižarici. Ker je bilo predvideno, da se bodo pogovarjali tudi o zadnjih informacijah glede migrantske problematike, je bilo pričakovati burno razpravo, da katere pa pravzaprav ni prišlo. Županja Mojca Čemas Stjepanovič je povedala, da se je nekaj ur pred sejo pogovarjala z državnim sekretarjem Boštjanom Šeficem, ki ji je zatrdil, da se od njune zadnje komunikacije ni nič spremenilo, vlada in ministrstvo za zunanje zadeve sta še naprej v pripravljenosti, če bi se situacija poslabšala.

"Kot že večkrat prej je rekel, da se bo sprejemno registracijski center aktiviran samo v primeru, če policija ne bo mogla več izvajati dela na policijski postaji," je rekla županja in v nadaljevanju svetnici SDS Maji Kocjan jasno povedala, da nikakor ni bilo prav, da je 7. decembra na komisiji za peticije ter človekove pravice in enake možnosti pri državnem zboru rekla, da predstavlja vse občane.

"Gospa Kocjan, vi ne morete predstavljati občine Črnomelj, občane predstavljam jaz oziroma ljudje, ki sem jih pooblastila, vi ste predstavljali civilno iniciativo," je bila odločna županja. Dodala je še, da ona sama niti ni vedela, kaj vse je bilo izrečeno na tisti komisiji, saj je morala predčasno oditi zaradi drugih obveznosti, so jo pa na to opozorili občani, ki so gledali prenos seje. Kasneje si je prebrala zapis razprave.

Kocjanova je odgovorila, da si sama ni prebrala zapisnika tiste seje in se ni spuščala v podrobnosti zapisa.

Svetniki so potrdili investicijski program celovite energetske prenove javnih zgradb v občini Črnomelj in za omenjeni projekt podelili koncesijo družbi Petrol iz Ljubljane.

V nadaljevanju so se potrdili še predlagane spremembe proračuna za leto 2017 in predlog odloka proračuna za leto 2018.

Predvsem za ženske je pomembna informacija z včerajšnje seje tudi ta, da bo z novim letom v Črnomlju začel delati nov koncesionar na področju dispanzerja za ženske, občinski svet je koncesijo za 20 let podelil asist. dr. Bojanu Gruloviću, specialistu ginekologije in porodništva.

Foto in tekst: J. A.

Galerija





















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (7) 2d nazaj Oceni abecedarij nič ne bom komentiral.. 2d nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Upokojenec Cee ni kaj napisat je bla samo malca bolj bogata ni vec varcevanja.Karel Erjavec pravi da bojo penzije 1000 eurv 2d nazaj Oceni abecedarij ne za vse, določeni imajo že zdaj 1000 ojrotov...počakajmo...kdor dočaka tisočaka, ga bo imel...ostali pa v vrsto 1d nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Občan Po zapisanem novinarke je bla to bolj prednovoletna malca 1d nazaj 4 (5) (1) (5)(1) Oceni Upokojenka Žalostno ,da je zupanja ze sest let na položaju pa ni ni nobenenega resnega vecjega projekta,drugod imajo ze par let sanirane energetsko javne objekte pri nas se sele prijavljamo na razpise, Žalost ena saža žalost od te vodilne občinske garniture 1d nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni bolane da mi je znat kj dela švajgerica,hudeljeva tam??pametne ko radio 1d nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni ffiffi kaj pa radoveni taček tam dela??!!??puhek lojze Preglej samo prijavljene komentatorje