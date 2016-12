Na PU Novo mesto preiskava

Novo mesto - Na Policijski upravi (PU) Novo mesto poteka preiskava o domnevnih nepravilnostih policistov pri obravnavi prometne nesreče. Policist in njegov predstojnik sta dobila opozorili pred odpovedjo pogodbe o zaposlitvi, zadevo pa obravnava tudi specializirano državno tožilstvo, poroča STA. Šlo naj bi za komandirja brežiške policijske postaje.

Predstavnica za odnose z javnostjo na PU Novo mesto Alenka Drenik je pojasnila, da je šlo za prometno nesrečo, v kateri je nastala zgolj materialna škoda, podrobnosti pa ne morejo pojasnjevati, saj postopki pred specializiranim državnim tožilstvom še niso zaključeni.

O tem so danes poročale tudi Slovenske novice, ki se sklicujejo na anonimno pismo, še poroča STA. Šlo naj bi za prometno nesrečo, ki se je zgodila pred nekaj meseci, v kateri je bil povzročitelj domnevno vinjen učitelj ene izmed posavskih osnovnih šol.

Komandir in policist, ki sta obravnavala nesrečo, naj bi bila po poročanju Slovenskih novic dve uri doma pri povzročitelju nesreče, pa kljub temu naj ne bi odredila preizkusa alkoholiziranosti, iz telefonskih izpiskov naj bi bilo po navajanju anonimnega vira razvidno, da sta bila takoj po nesreči na telefonski zvezi učitelj in komandir, kar očitno pomeni, da je komandir vplival na delo policistov.

Drenikova je za STA še pojasnila, da na policiji veliko pozornost namenjajo zagotavljanju visoke strokovnosti in zakonitosti postopkov in dodala, da ničelni toleranci do odstopanja od teh zahtev pritrjuje dejstvo, da so zaradi ugotovljenih nepravilnosti in odklonskega ravnanja letos zaposlenim izrekli tri izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi in devet opozoril.

