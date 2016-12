Z avtom s ceste v gozd

21.12.2016 | 18:30

V naselju Lokve v črnomaljski občini je ob 10.30 voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste v gozd in se prevrnil na bok. Gasilci PGD Črnomelj so odklopili akumulator, s tehničnim posegom iz vozila rešili voznika, pomagali reševalcem ter protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in odpeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Novo mesto, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

Gasilci odprli vrata avta

Ob 16.50 so posredovali gasilci PGE Krško v Ulici 11. novembra v Leskovcu pri Krškem, kjer so občanu s tehničnim posegom odprli vrata osebnega vozila, pa poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri, 22. 12.:

- od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠEGOVA;

- od 8. ure do 8.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. POLJE;

- od 10.30 do 11.30 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUŠICE;

- od 11.45 do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LUBANC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri, 22. 12., od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC izvod Kambič.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri, 22. 12., od 8. do 13. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRUSNICE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo jutri, 22. 12. 2016 od 12. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARI TRG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

J. S.