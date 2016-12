Goreli odpadki in smeti

22.12.2016 | 07:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Sinoči ob 18.03 so v Poganski ulici v Novem mestu goreli različni odpadki in smeti. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini približno 35 kvadratnih metrov.

Kje ne bo elektrike na območju Krškega

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorskih postaj Podvrh, Trnovec, Komorivec, Pusti vrh, Priklence, Krajna Brda, Krajna Brda 2, Poklek in Selce med 8. uro in 13.30, ter na območju transformatorskih postaj Miški vrh, Završe, Zabukovje, Laše, Mrzla Planina vas in Zalog med 8. uro in 14.uro.

Brez elektrike še drugod

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes:

- od 8. ure do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Šegova;

- od 8. ure do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gorenje Polje;

- od 10.30 do 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Gorenje Sušice;

- od 11.45 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Lubanc.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8.ure do 14.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Črešnjevec izvod Kambič; nadzorništvo Šentjernej, da elektrike lahko ne bodo imeli odjemalci, ki so oskrbovani iz TP Brusnice; nadzorništvo Trebnje pa, da bo od 12. ure do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP Stari trg.

L. M.