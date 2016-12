Sprejeli proračun kar za dve leti

22.12.2016 | 08:15

Mateja Robek Zaletelj, Jože Kapler in Petra Pozderec.

Škocjan - Občinski svet je na torkovi redni seji med drugim sprejel proračun za prihodnji dve leti. Za leto 2017 prihodki znašajo skoraj 3,9 milijona evrov, odhodki pa dobrih 4,5 milijona evrov, za leto 2018 pa prihodki 4 milijone 145 tisoč evrov, ter odhodki skoraj 4,6 milijona evrov. Svetniki so oba proračuna sprejeli soglasno.

To niti ne čudi, saj kot je povedal župan Jože Kapler, so od prvega do drugega branja prejeli nekaj amandmajev in pobud za dopolnitev, in so prav vse upoštevali. Direktorica občinske uprave Petra Pozderec je dodala, da okrog 80 odstotkov proračunskega denarja namenjajo obveznim nalogam občine, intenzivnost investicijskega dela pa bodo prilagajali kapitalskim prihodkom. Nove zadolžitve niso predvidene. Finančnica na občini Mateja Robek Zaletelj je povedala, da so v proračun umestili nekaj novih postavk, a le zaradi boljše preglednosti.

Prav vsi svetniki so dvignili roke ob seznanitvi s projektom Zeliščarski center JV Slovenije, ki ga Občina Škocjan načrtuje na območju Zagraškega loga. Idejni projekt sta predstavila predstavnika pogodbenega projektantskega podjetja BOSON d.o.o. iz Ljubljane Andrej Božič in Jože Kunšek.

Andrej Božič.

Občina se želi s projektom javiti na javni razis za uresničevanje cilje Strategije lokalnega razvoja na območju LAD Dolenjska in Bela krajina 2016, da pridobi nepovratna sredstva (sofinanciranje znaša do 80 odstotkov). Projekt ima potencial na področju turizma, eko socialnega kmetijstva, življenja z naravo in je zasnovan, da bi se zeliščarski center nekoč preživljal sam. Urejanje območja Zagraški log, s katerim je sedaj delalo Turistično društvo Zagrad, bo fazno. Svetniki so bili nad slišanim navdušeni, menili so le, da je treba za Zeliščarskim centrom JV Slovenije nagovoriti čim več ciljnih skupin in razmišljati tudi tržno.

Cene vrtca malce višje

Irena Čengija Peterlin.

Na seji je svetnikom spregovorila tudi ravnateljica OŠ Frana Metelka Škocjan Irena Čengija Peterlin ter jim predstavila glavne razloge za predlagano povišanje cen vrtca Radovednež, ki bo veljalo od1. januarja prihodnje leto. Podražitev je minimalna, je pa prišla kot posledica sprememb metodologije za oblikovanje cen programov v vrtcih ter odprtja novega oddelka s 1. novembrom ter zato novih zaposlitev. So se pa stroški materiala in storitev znižali. Za prvo starostno skupino povišanje znaša 0,434 odstotkov (437,65 evrov), za drugo 0,351 odstotkov (328,91 evrov), cena kombiniranega oddelka pa ostaja enaka - 366,13 evrov. Po besedah ravnateljice si niso izplačevali ne jubilejnih nagrad, ne nadomeščanj, da je cena ja ostala čim nižja.

Svetniki so sprejeli vrednost točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine za leto 2017, ki je za 0,6 odstotka višja od tiste, ki se je uporabljala v letošnjem letu - upoštevana je stopnja rasti cen. Občina bo v proračun s tega naslova pridobila skoraj 114 tisoč evrov.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija

































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2d nazaj Oceni opazovalec Ni čudno da vse vrag jemlje, kok mandeljcev sedi za mizo v gospodarski firmi propademo s takšno maso v enem tednu..........niti za burek nam ne ostane tem ki pa denar dobijo pa ni problem .. 2d nazaj Oceni abecedarij uzmo sve što ti život pruža Preglej samo prijavljene komentatorje