Telefon Samarijan tudi v Novem mestu

22.12.2016 | 09:20

V duševnih stiskah se znajdejo tako mladi kot starejši. (Foto: Ilustrativna slika, L. M.)

Novo mesto - Med različnimi telefoni za klic v stiski v Sloveniji že dvajset let deluje Zaupni telefon Samarijan - njihova brezplačna telefonska številka je 116-123. Enajsto leto je izpostava odprta tudi v Novem mestu, kjer trenutno dela devet usposobljenih prostovoljcev.

Kot pravi strokovna sodelavka Zaupnega telefona Samarijan Sabina Gombač, je njihova pomoč za mnoge nepogrešljive, saj se skorajda vsakdo kdaj sreča s kakšno stisko in težavo, ki ji sam ni kos in zato poišče pomoč. Njihovi strokovno usposobljeni prostovoljci so posameznikom na voljo 24 ur na dan vse dni v letu in prav to je prednost. »24-urna dosegljivost in brezplačnost omogočata stalno dostopnost in s tem takojšnjo razbremenitev. Že to, da je oseba slišana, brez sodb in nasvetov, posamezniku pomaga, da svoje breme vsaj malo odloži, pogleda na stisko z drugega zornega kota, kar mu lahko pomaga pri razmišljanju o poteh iz nje,« meni Gombačeva.

Na zaupni telefon Samarijan se lahko obrnete kadarkoli. Če je linija zasedena, poizkusite znova malo pozneje, naj vam to ne vzame poguma, pravijo prostovoljci. Potrebno je vedeti, da so pogovori popolnoma anonimni, zaupni in se ne snemajo.

Prav zato Gombačeva ne postreže s kakimi primeri klicateljev, ampak pove le, da so najpogostejši razlogi za klic težave v duševnem zdravju, osamljenost, težave v medosebnih odnosih, soočanje z dolgotrajno boleznijo, žalovanje, skrb za drugega itd. Na zaupni telefon kličejo predvsem odrasli, ni pa mogoče reči, ali je več moških ali žensk - uravnoteženost med spoloma je precejšnja. »Vsak klic odstira stisko klicalca in njegov pogum, da nas je poklical. Nekaterim smo dnevna podpora, pogosto edini socialni stik, nekateri kličejo v času akutne stike v določenem življenjskem obdobju, nekateri pa kličejo le enkrat, da dobijo potrebne informacije in da morda za svoj problem poiščejo pomoč še kje drugje,« pravi Gombačeva in doda, da se mnogi kasneje zahvalijo za pomoč. Še posebej so hvaležni za obstoj telefona v prazničnih dneh, ki so prav zdaj pred vrati. Mnogi se namreč zlasti takrat, ko se vse veseli in praznuje - tako je vsaj videti - zavedo svoje osamljenosti in težav.

Prostovoljci, ki se odločijo za delo pri zaupnem telefonu, imajo nedvomno lepo, a tudi odgovorno delo, zato se redno izobražujejo preko supervizij in predavanj, organiziranih v okviru društva. V začetku prihodnjega leta bodo znova organizirali usposabljanje za nove člane, ki bo potekalo v Ljubljani. Prostovoljno delo na telefonu za klic v stiski bo možno opravljati tudi v Novem mestu, kjer je že od leta 2005 odprta enota. V Sloveniji sicer deluje sedem dežurnih mest. Prijave zbirajo do 20. januarja 2017 na e-naslovu: samarijan.ljubljana@gmail.com ali na tel.01-2391-672.

L. Markelj