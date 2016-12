Rebec z metom na silo preprečil podaljšek

22.12.2016 | 10:10

Matic Rebec je tekmo rešil s trojko v izteku zadnje sekunde srečanja. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Košarkarjem Krke je uspelo s trojko Matica Rebca ob izteku zadnje sekunde tekme še v drugo v tej sezoni v domačem prvenstvu ugnati Union Olimpijo. Precej nezanimiva tekma s številnimi napakami na vseh treh straneh (Krkini, Olimpijini in sodniški) se je razživela v drugem polčasu, ko je uradni napovedovalec Franci Kek občinstvo opozoril na nenavadno razmerje v dosojenih osebnih napakah 24:14, ki je bilo močno v škodo Novomeščanov, za kar si je prislužil grd pogled in opomin delegata, trener novomeških košarkarjev Dejan Mihevc pa je zaradi glasnega opozarjanja na domnevne krivice, ki so jih sodniki prizadejali njegovim varovancem, po dveh tehničnih napakah moral oditi v garderobo, kar je končno prebudilo tudi njegovo moštvo in vzpodbudilo nadledvične žleze novomeških košarkarjev, da so poskrbele za dvig ravni adrenalina in njihova igra je kar naenkrat postala bolj polnokrvna.

Ko so po izenačenem prvem polčasu košarkarji Olimpije v nadaljevanju začeli večati vodstvo in v 32. minuti povedli z desetimi točkami razlike, se Novomeščanom, ki jih je tokrat s tribune z veselimi zvoki spodbujala tudi šentjernejska občinska godba na čelu s dirigentom Sandijem Frankom s klarinetom v ustih in njegovim sinom z velikim bobnom v naročju, ni obetalo nič dobrega, a so se Ljubljančani še pravi čas ustavili, Krka pa je v 35. minuti s košem Rebca približala na eno točko in minuto kasneje s Curryjevo trojko po dolgem času povedla in napovedala razburljiv konec srečanja.

Ko je Rebec dobre pol minute pred koncem srečanja s trojko Krko popeljal v vodstvo s 63:59, se je zdelo, da je tekma odločena, a do konca je bilo še daleč in Gregorju Hrovatu je devet sekund pred koncem uspelo izenačiti. V zadnjem Krkinem napadu je že kazalo, da bo Ljubljančanom uspelo preprečiti met, a si je Matic Rebec v zadnji sekundi le izboril toliko prostora, da je lahko vrgel proti košu in zadel.

Do konca leta čakata košarkarje Krke še dve tekmi na domačem igrišču - v torek, 27. decembra, se bodo z Ljubljančani pomerili še na tekmi jadranske lige, v petek, 30. decembra, pa bodo na zaostali tekmi 9. kroga slovenske lige igrali še s Heliosom.

Krka : Union Olimpija 68:65 (13:16, 26:27, 41:48)

Krka: Rebec 15 (2:4), Curry 20 (6:6), Kastrati 2 (2:2), Rojc 4, Dimec 13 (3:4), Ritlop 5, Bunić 2, Elliott 7 (3:3).

Union Olimpija: Oliver 8 (1:2), Mulalić 9, Milošević 2 (0:2), Janković 9 (1:5), Jefferson 19 (8:8), Hrovat 18 (10:12).

Prosti meti: Krka 16:19, Union Olimpija 20:29.

Met za tri točke: Krka 6:25 (Rebec 3, Curry 2, Ritlop), Union Olimpija 9:32 (Mulalić 3, Jefferson 3, Hrovat 2, Oliver).

Osebne napake: Krka 32, Union Olimpija 20.

Pet osebnih: Bunić (37.).

I. Vidmar

