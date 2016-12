Medaljo za požrtvovalnost prejel tudi Mladenko Grgić iz Straže

22.12.2016 | 12:30

Ljubljana, Straža - Včeraj je 34 izjemnih posameznikov prejelo posebna priznanja za svoja hrabra in požrtvovalna dejanja. Medalje policije za požrtvovalnost in medalje policije za hrabrost kot simbolično javno zahvalo in pohvalo sta jim na slovesnem sprejemu podelila generalni direktor policije Marjan Fank in državni sekretar na Ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic.

Med prejemniki je 24 policistov in 10 občanov, ki so v letošnjem letu nesebično pomagali in reševali življenja, pri tem pa veliki nevarnosti pogosto izpostavili tudi sebe, so sporočili iz policije. Izkazali so se s svojimi pogumnimi dejanji. V številnih primerih so pravočasno prepoznali situacije, v katerih je bilo ogroženo človeško življenje, in se pravilno odzvali nanje. Vest jim je narekovala, da ne morejo in ne smejo samo čakati. Ko je bilo treba, so zato ukrepali, in to brez vsakršnega pomišljanja. Prav to je v večini primerov predstavljalo tisti ključni moment, ko se je jeziček na tehtnici usode, ki je odločal o preživetju ali smrti, nagnil v smer življenja.

Med prejemniki medalj za požrtvovalnost je bil tudi Mladenko Grgić iz Straže pri Novem mestu, ker je skupaj s Simonom Cerkvenikom in Damirjem Kobaševićem iz Ljubljane iz vode rešili utapljajočega se moškega.

Omenjeni so 28. maja na terasi gostinskega lokala na obrežju Ljubljanice spremljali prenos nogometne tekme. Grgić je opazil, da se je eden od gostov slekel, stopil na betonsko ograjo in z višine petih metrov nenadoma skočil v reko. Ker se je začel utapljati, je Grgić slekel vrhnja oblačila, se sezul in skočil za njim v vodo. Dosegel ga je še v pravem trenutku, saj so moškemu že vidno pošle moči. Zato mu je poskušal držati glavo nad gladino in z njim priplavati do strme, težko dosegljive betonske brežine. Vse skupaj je opazil občan Simon Cerkvenik, ki je prav tako skočil v reko in Grgiču pomagal pri reševanju. Skupaj sta ga odvlekla do navpične lestve, kjer pa je že čakal tretji občan, Damir Kobašević. Svoj hlačni pas je podal Cerkveniku, da so lahko moškega na ta način lažje držali nad vodo, do prihoda gasilcev. Ti so moškega z vrvmi in pomočjo vseh treh požrtvovalnih občanov potegnili na breg, kjer so ga reševalci začeli oživljati, saj je že izgubil zavest. Ker je imela Ljubljanica le okoli 10 stopinj Celzija, pa so zaradi nevarnosti podhladitve na opazovanje v bolnišnico odpeljali tudi Grgiča. Človek, ki je nespametno skočil v mrzlo reko, je preživel le po zaslugi takojšne odzivnosti in velike požrtvovalnosti vseh treh občanov: Mladenka Grgiča, Simona Cerkvenika in Damirja Kobaševića. Da bi moškemu preprečili utopitev, so namreč brez oklevanja nevarnosti izpostavili sebe in svoje zdravje.

J. A., foto: policija.si