Vodovod, čistilna naprava in vrtec bodo osrednje naložbe

22.12.2016 | 11:15

Albin Murn iz Podturna (NSi) je v občinskem svetu nadomestil Jožico Kotar, ki se je na seji konec oktobra odpovedala mandatu svetnice. (Foto: M. Ž.)

Župan Jože Muhič in direktor občinske uprave Rado Javornik

Dolenjske Toplice - Topliški svetniki so na včerajšnji zadnji seji v tem letu pod drobnogled v prvo vzeli proračuna za prihodnji dve leti in ju tudi poslali v nadaljnjo javno razpravo, nato pa sprejeli še sklep o začasnem financiranju občine v prvem trimesečju. Proračuna naj bi dokončno potrdili v drugi polovici januarja.

Za prihodnje leto so predvideli dobrih 5,5 milijona prihodkov in dobrih 7,5 milijona odhodkov, za leto kasneje pa dobrih 4,7 milijona prihodkov in 5,7 milijona odhodkov. Razliko v obeh letih nameravajo pokriti iz denarja, ki ga imajo oz. ga bodo še imeli na računu, ko bodo prejeli sofinancerski delež iz države za suhokranjski vodovod, ki so ga že sami vložili v gradnjo v zadnjih dveh letih. Odbori občinskega sveta so ocenili, da sta oba proračuna razvojna, saj v letu 2017 za naložbe namenjajo 68 odst. proračuna, v letu 2018 pa 58 odstotkov.

Kot sta pojasnila župan Jože Muhič in direktor občinske uprave Rado Javornik, bosta obe leti podrejeni trem osrednjim naložbam, in sicer suhokranjskemu vodovodu s spremljajočimi vlaganji v cestno in ostalo infrastrukturo, nujni izgradnji čistilne naprave Dolenjske Toplice, sedanja je namreč že nekaj časa zelo pereč problem, in gradnji novega 9-oddelčnega vrtca pri osnovni šoli. Tu so še večje naložbe, ki jih čakajo že nekaj let in jih bo vodila državna Direkcija za infrastrukturo, občina pa bo prispevala svoj delež: t.im. preboj Roška-Pionirka, ki pomeni začetek gradnje topliške obvoznice, ureditev križišča v Podhosti in pločnik od Podturna do Sel.

V nadaljevanju v drugi obravnavi potrdili nov statut občine in poslovnik občinskega sveta ter v prvi odlok o komunalnem opremljanju, ki je podlaga za obračun komunalnega prispevka. Na predlog osnovne šole Dolenjske Toplice so povišali tudi ceno vrtca za prvo starostno obdobje na 445,89 evrov (povišanje za 2,03 odst.) in kombiniran oddelek na 352,30 evrov (povišanje za 1,64 odst.), ki pa so kljub temu še pod cenami, ki so jih imeli v letu 2012. Naj dodamo, da starši v najvišjem, devetem, plačilnem razredu plačujejo 77 odst. polne cene. Za 2,3 odstotka so svetniki zvišali še vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za prihodnje leto.

M. Ž.

