Novi prostori za nujno medicinsko pomoč

22.12.2016 | 16:15

Sevnica - V sevniškem zdravstvenem domu Sevnica so včeraj odprli nove prostore nujne medicinske pomoči. To so iz prvega nadstropja preselili v prostore nekdanje garaže, za preureditev okoli 250 m2 in opremo pa so odšteli približno 350.000 evrov. Naložbo je Zdravstveni dom Sevnica izvedel z lastnim denarjem in ob pomoči donatorjev.

Direktorica zavoda Vladimira Tomšič je ob tem opozorila, da sevniška nujna medicinska pomoč glede na oddaljenost od bolnišnic (do brežiške je 33 km, celjske 40, novomeške 44, UKC Ljubljana pa 90 km) in zaradi zahtevnosti terena finančno ni dovolj podprta. Zato pričakujejo, da bo ministrstvo za zdravje Sevnico vključila v mrežo satelitskih urgentnih centrov, kar bi pomenilo, da bi lahko zaposlili zdravnika, ki bi bil v urgenci stalno prisoten.

Sevniški zdravstveni dom, ki zaposluje nekaj manj kot sto ljudi, prvenstveno pokriva območje občine Sevnica, z določenimi programi pa vse Posavje. Opremo bodo v nov center iz dosedanjih prostorov v prvem nadstropju preselili v petek, tako da bo nujna medicinska pomoč v novih prostorih začela delovati v petek ob 20. uri.

B. B.

