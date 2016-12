Zavinek od danes popoldne v lučkah

22.12.2016 | 13:30

Zavinek vedno pritegne množice ljudi. (Foto: L. M.)

Zavinek pri Škocjanu - Pridni vaščani Zavinka tudi letošnje božično-novoletne praznike vabijo v čarobno okrašeno vasico, ki bo že enaindvajseto leto zapored privabila na tisoče ljudi iz vseh koncev Slovenije. Vas so okrasili s preko šest kilometri svetlobnih cevi in tisočerimi lučkami, pa seveda z jaslicami in božjimi figurami iz lesa, vse njihovo delo. Zavinek bo najlepši po 17. uri, prvič pa bo zasvetil prav danes, 22. decembra.

Kot pravi eden od pridnih vaščanov Robert Janežič, se vsako leto trudijo z malce drugačno postavitvijo, in tudi letos bodo zlasti mlajši obiskovalci začudeni nad novimi junaki iz risank in upodobitvami živali, za kar je poskrbel Martin Kirar s fanti. Prav Kirar vse leto pridno nabira tudi zdravilne rožice, da lahko obiskovalce postrežejo z odličnim zavinškim čajem in kuhanim vinom.

Zavinčani že tradicionalno za dan samostojnosti in enotnosti, to je 26. decembra, prirejajo božično-novoletni koncert. Tudi letos bo tako. Pričel se bo ob 18. uri, nastopili pa bodo: moški pevski zbor TonAkord iz Novega mesta, Mešani pevski zbor sv. Helena iz Dolskega, Vokalnih5, ansambla Grubarji in Plut ter otroci iz Zavinka.

Okrašen Zavinek vabi vse do 6. januarja prihodnje leto, torej do praznika sv. treh kraljev.

L. Markelj