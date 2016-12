Zven Besede in desetletja

22.12.2016 | 18:45

Predsednik sekcije Beseda prejema priznanje Zveze kulturnih društev Brežice

Brežice - Sinoči je Literarna sekcija Beseda, ki deluje pri Kulturnem društvu Franc Bogovič Dobova, v Malem avditoriju Posavskega muzeja Brežice predstavila novo številko svojega biltena Zven besede, ki ga je izdala ob svoji 10-letnici.

V sporedu so nastopili Mešani pevski zbor kulturnega društva Franc Bogovič in člani Besede.

Predsednik sekcije Beseda Jožef Pirš je v nagovoru med drugim izpostavil strpnost in prijaznost kot dva načina, v katerih naj bi živeli.

Vodja brežiške območne izpostave javnega sklada za kulturne dejavnosti Simona Rožman Strnad in predsednica sveta te ustanove Irena Hribar sta članom sekcije podelili jubilejne značke, priznanje je Besedi podelila tudi brežiška zveza kulturnih društev, v imenu katere je listino izročil predsednik Jože Denžič. Tudi sekcija Beseda se je za zahvalila več ustanovam in posameznikom za podporo. Zahvale sta podelila predsednik KD Franc Bogovič Dobova Drago Iljaš in predsednik Literarne sekcije Beseda Jožef Pirš..

M. L.

