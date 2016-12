Ustvarjali na temo Drugačnost nas bogati

22.12.2016 | 17:40

Vsi nagrajenci z mentorji na zaključni prireditvi v Škocjanu.

Škocjan - Škocjanska šola, ki ponosno nosi ime po slovenskem duhovniku, slovničarju in prevajalcu šolskih in verskih knjig Franu Metelku, je v okviru projekta Metelkovo pero in v povezavi s projektom Unesco ADP mreže v letošnjem šolskem letu prvič povabila k sodelovanju na likovnem in literarnem natečaju Drugačnost nas bogati.

Marinka Cerinšek.

Kot je na zaključni prireditvi, na kateri so najboljšim podelili Metelkova peresa, vsem ostalim pa priznanja, povedala koordinatorica projekta in slovenistka na škocjanski šoli Marinka Cerinšek, so želeli učence želeli z natečajem spodbuditi, da bi s čopičem in perom prebudili v sebi svojo ustvarjalnost, razmišljanja delili s sovrstniki, krepili ter razvijali besedno ustvarjalnost, naklonjenost do maternega in slovenskega jezika. »Tako želimo slediti Metelkovi misli Vse za ljubo slovenščino, ki jo je udejanjal s svojim delom,« je dejala Cerinškova. Ob Unescovih temah, kot so strpnost, sodelovanje, medkulturno učenje, medkulturni dialog, mir in človekove pravice, pa so želeli mladino pripraviti tudi na življenje v sodobni in vse bolj medkulturni družbi. Kot je v nagovoru dejala tudi ravnateljica šole Irena Čengija Peterlin, so otroci tako razmišljali o drugačnosti, življenju brez predsodkov, o spoštovanju drugačnih, ki imajo druge navade, kulturo, posebne potrebe… Vse to se v njihovih izdelkih tudi vidi.

Odziv na natečaj, ki je potekal od srede septembra do srede novembra, je bil dober, saj je sodelovalo deset šol, v glavnem z dolenjskega konca, tri so sodelovale na obeh natečajih. Izdelke je v oceno poslalo 56 učencev (ob strani jim je stalo 32 mentoric), pregledovale so jih strokovne komisije - za likovno področje akademska slikarka Mojca Lampe Kajtna in likovnica na škocjanski šoli Vida Cizelj, za literarno področje pa: predsednica dr. Jožica Jožef Beg, profesorica slovenistka na Srednješolskem centru NM, ter članici Tanja Luštek in Marinka Cerinšek, slovenistki na domači šoli.

Likovniki so ustvarjali v različnih tehnikah, literati - štirje - pa so se preizkusili tudi v poeziji in navdušili. Likovna dela so postavili na ogled, na zaključni prireditvi, ki so jo obogatili nastopi osnovnošolcev ter učencev Glasbene šole Marjana Kozine iz Novega mesta in Glasbene šole Krško, pa je bilo mogoče slišati tudi nekaj literarnih pisanj mladih.

Rezultati najboljših na literarnem natečaju so: v prvi triadi (od 1. do 3. razreda): 1. mesto Neja Mlakar iz OŠ Frana Metelka Škocjan, 2. mesto Tia Čebučar iz OŠ Veliki Gaber in 3. mesto Nuša Bobnar iz OŠ Toneta Pavčka Mirna Peč; v drugi triadi (od 4. do 6. razreda) 1. mesto Tisa Božič iz OŠ Grm, 2. mesto Alja Pirc iz OŠ Bršljin in 3. mesto Karla Majdič iz OŠ Sečovlje; v tretji triadi: 1. mesto Eva Šubic iz OŠ Bršljin, 2. mesto Amika Zoja Jelič iz OŠ Grm Novo mesto in 3. mesto Tina Kraljić iz OŠ Frana Metelka Škocjan.

Besedilo in foto: L. Markelj

