Nadzorniki o nepravilnostih, politika pa molči

22.12.2016 | 15:00

Dušan Černe, predsednik NO Mestne občine Novo mesto. (Foto: M. M.)

Novo mesto - »Nadzorni odbor opaža, da se po opravljenih nadzorih v javnih zavodih in družbah, katerih (so)ustanovitelj je MO Novo mesto, in posredovanih priporočilih, ki izhajajo iz poročil, praktično ne zgodi ničesar konkretnega. Župan, občinska uprava in občinski svet očitno nimajo volje, želje ali pa moči, da ugotovljene pomanjkljivosti odpravijo,« je na današnji novinarski konferenci dejal predsednik NO Dušan Černe.

Predstavil je delo nadzornikov v iztekajočem se letu: zaključili so pet nadzorov, sprejeli nov poslovnik in se opredelili do t.i. »in-house« naročil v novomeški občini. Černe je podrobneje izpostavil nadzor nad izplačilom plač in avtorskih honorarjev v Anton Podbevšek teatru (APT) ter najemanje zunanje pravne pomoči s strani vrtca Pedenjped in Razvojnega centra Novo mesto, o čemer smo v tiskanih izdajah Dolenjskega lista že podrobno poročali, danes pa je ponovil, da po mnenju nadzornikov posamezna vodstva javnih zavodov z NO ne sodelujejo, celo nasprotno – za zavlačevanje postopkov najemajo drage pravniške storitve. Tako je bilo v primeru novomeškega Zdravstvenega doma in enako v APT, na kar je NO v svojih poročilih opozarjal, a se ni spremenilo nič. »Izgovor je vedno enak. Da so za posamezne javne zavode odgovorni direktorji in sveti zavodov, kar je po mojem prepričanju le prelaganje odgovornosti enih na druge. Kdo pa izbira člane svetov zavodov? Tudi v primeru vrtca Ciciban, ko občinski predstavnik v svetu zavoda ni deloval, kot so si želeli, so ga hitro zamenjali. Torej se da, če je volja, a te volje pri vseh ostalih primerih, na katere opozarjamo, ni,« je dodal.

V luči teh ugotovitev so se nadzorniki odločili v novem letu konkretneje preveriti delovanje župana, občinske uprave in občinskega sveta. Med drugim je omenil, da jim letos ni uspelo izvesti nadzora nad plačevanjem svetniških skupin in samostojnih svetnikov v letu 2015, da pa se bodo tega lotili letos in nadzor še razširili na leto 2016: »V letu 2015 je občina za svetniške skupine in samostojne svetnike porabila več kot 76.000 evrov, pa tu sploh niso vključene sejnine občinskih svetnikov. Poleg tega je bilo za financiranje političnih strank porabljenih še dobrih 37 tisoč evrov, skupaj torej prek 114.000 evrov.«

Černe je glede varčevanja v javnih zavodih dejal še, da se mu ne zdi gospodarno plačevanje zunanjih odvetnikov, ki jih npr. najame direktorica kakšnega vrtca ob novi zaposlitvi ali odpovedi delovnega razmerja, ker ustrezne pravne pomoči ni dobila na občinski upravi. »Zavedam se, da je pri kompleksnejših zadevah potrebna zunanja strokovna pomoč. A ker plačujejo odvetnike tudi za precej običajne storitve, se lahko vprašamo, kaj potem počnejo zaposleni pravniki na MO Novo mesto?« je še dodal. Na te izjave se je že odzvala direktorica občinske uprave Vida Čadonič Špelič in dejala, da imajo na občini dejansko zaposlenih devet pravnikov, pojasnila je njihova področja delovanja in dodala, da se z marsikaterimi očitki NO strinja ter da že ukrepajo, ostro pa je zavrnila očitke NO, da imajo pri nadzorih dostikrat težave s pridobivanjem vse dokumentacije, ki jo potrebujejo za posamezni primer.

Podrobneje o tem v tiskanem Dolenjskem listu čez teden dni.

M. Martinovič

