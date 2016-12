V Sokolcu odjeknila eksplozija

22.12.2016 | 14:00

Po lanskem napadu z molotovko. (Foto: AKC Sokolc, arhiv DL)

Novo mesto - Sinoči okoli 20. ure je neznanec razbil okno na stavbi narodnega doma v Novem mestu in v galerijo subkulturnega kluba Sokolc vrgel eksplozivno telo. Po pričevanju očividcev je močno počilo in zasmrdelo po žveplu. V galeriji sta bili takrat dve osebi, poškodovanih uradno ni bilo.

O dogodku so takoj obvestili policiste, ki so opravili ogled kraja dejanja. "Prve ugotovitvah kažejo, da je šlo za neke vrste pirotehnični izdelek, morda petardo," pravi Alenka Drenik s PU Novo mesto in nadaljuje: "Nastala škoda je nizka, nekaj deset evrov, lahko pa govorimo o kaznivem dejanju poškodovanja tuje stvari. Pregon bomo začeli, če bomo dobili prijavo oškodovanca." To je v tem primeru lastnica objekta, Mestna občina Novo mesto.

To je že (vsaj) peti napad na stavbo narodnega doma in njegove uporabnike v dobrem letu dni. Na lanski božični večer je v vrata narodnega doma priletela molotovka. Še pred tem so neznanci stavbo popackali z nacističnimi simboli, kar se je nato ponovilo še februarja letos, septembra pa je uporabnike doma pričakala "dobrodošlica " v obliki noža, zapičenega v rdečo zvezdo.

M. M., B. B.

