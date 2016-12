Zapeljala s ceste in se prevrnila

22.12.2016 | 14:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes okoli 10.30 so bili črnomaljski policisti obveščeni o prometni nesreči pri Lokvah. Po prvih ugotovitvah je 51-letna voznica osebnega avtomobila zaradi nepravilne strani in smeri vožnje izgubila oblast nad avtomobilom, zapeljala s ceste in se z vozilom prevrnila. Hudo poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico.

Mladoletnik brez vozniškega dovoljenja

Med kontrolo prometa v Novem mestu so policisti nekaj pred 11. uro zasegli avtomobil Volkswagen polo. Med postopkom so namreč ugotovili, da je avtomobil vozil mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomil skozi okno

Včeraj je v okolici Sevnice neznanec skozi okno vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil denar in zlat nakit. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

L. M.