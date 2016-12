V Trebnjem spet vroče zaradi nadomestila

23.12.2016 | 08:10

Trebanjski občinski svet (Foto: J. S.)

Župan Alojzij Kastelic

Mateja Povhe

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki in svetnice so se v sredo še zadnjič letos zbrali na seji občinskega sveta. Tokrat je bilo najbolj vroče zaradi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.

Župan Alojzij Kastelic je namreč na dnevni red 19. redne seje uvrstil odlok o spremembah in dopolnitvah omenjenega odloka, o katerih naj bi občinski svet odločal po skrajšanem postopku. A je svetnica Mateja Povhe (Drot) predlagala umik točke, češ da je težava, ki je nastopila, potem ko so v Trebnjem letos prvič obdavčili lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč, stvar ustreznih evidenc in ne spremembe odloka. »Drugi razlog pa je ta, da odlok ni primeren za obravnavo, ker predstavlja trikratno nesorazmerno podražitev nadomestila stavbnega zemljišča pri nezazidanih stavbnih zemljiščih,« je dejala in poudarila, da izračuni kažejo, da bi denimo lastnik tovrstnega zemljišča v Dolenji Nemški vasi v velikosti 600 kvadratnih metrov, ki je letos plačal nekaj več kot 80 evrov, po novem mora plačevati kar 250 evrov nadomestila.

Tudi David Klarič (Drot) se je pridružil pozivu po umiku točke z dnevnega reda. »Če o nečem odločamo, moramo vedeti, o čem, vidimo pa le, da gre za podražitve,« je dejal in poudaril, da se nadomestilo ne bi podražilo le za lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč, temveč tudi za tiste, ki so že zgradili hiše, in sicer bi morali plačevati od osem do 18 odst. več. Kot je še menil, gre za glavni davek, ki ga občina določa sama, zato po skrajšanem postopku spreminjati odlok, ki je veljal skoraj 20 let, ni primerno. »Moj predlog je, da se do naslednje seje pripravi gradivo z vsemi izračuni, ker je res čas, da se odlok spremeni, vendar ne po takem postopku,« je še dejal.

Župan je pojasnil, da je sprememba odloka iz leta 1998 nujna tudi zaradi revizijskega poročila Računskega sodišča. Poudaril je, da bi morali lastnike nezazidanih stavbnih zemljišč na podlagi odloka obdavčiti že pred leti, da trenutno veljavni odlok ni ustrezen, saj ne omogoča nadzora, sprememb pa po njegovih besedah ne želijo elite, ki jim tovrstna situacija ustreza.

Čeprav so svetnik in svetnice z 11 glasovi za razpravo o spremembah in dopolnitvah odloka umaknili z dnevnega reda, pa so o tematiki vnovič razpravljali, ko so imeli na dnevnem redu sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2017. Špelo Smuk (Drot) je namreč zanimalo, kako bo prihodnje leto s tistimi, ki so oddali vlogo za spremembo namembnosti stavbnega zemljišča.

Kot je povedal župan, bodo ti obdavčeni enako kot letos, gre pa za okrog 400 občanov oz. okrog 30 hektarov zemljišč, ki bi po njegovih besedah pomenila izjemen razvojni zamah. Ob tem je župan še poudaril, da je spremembe odloka v zadnjih desetih letih skušal na sejo občinskega sveta uvrstiti že petkrat, a vedno neuspešno. »Nekomu tak status izredno paše,« je bil prepričan. Smukova pa je na drugi strani izrazila prepričanje, da gre za manipulacijo župana. »Govorite o teh 400 občanih, pozabljate pa povedati, kakšna podražitev bi čakala ostale,« je dejala.

Ostali sklepi

Trebanjski občinski svet se je sicer na tokratni seji seznanil tudi s sklepom o začasnem financiranju občine Trebnje v obdobju januar–marec 2017. Kot je ob tem zagotovil župan, bodo imeli na januarski seji svetniki in svetnice na mizah že prvi predlog proračuna.

Svetniki in svetnice so med drugim v sredo sprejeli še Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Trebnje v prvi obravnavi z amandmajem, ki ga je vložila Mateja Povhe. Sprejeli so tudi sklep, da se začasni vrtčevski oddelek v Šentlovrencu prekvalificira v stalnega, ter potrdili novo ceno razvojnega oddelka Vrtca Mavrica Trebnje, ki bo po novem pet odstotkov nižja, cene ostalih oddelkov ostajajo nespremenjene.

J. S.

