Proračun za prihodnje leto pod streho

23.12.2016 | 09:00

S seje OS Šmarješke Toplice. (Foto: L. M.)

Šmarješke Toplice - Občina Šmarješke Toplice gre v novo leto s sprejetim proračunom za leto 2017. Na zadnji seji te dni so svetniki dvignili roke za predlog, ki na prihodkovni strani vsebuje dobrih 3,9 milijona evrov, na odhodkovni pa 4 milijone 992 tisoč evrov. Predvideno je odplačilo glavnice kredita v višini skoraj 157 tisoč evrov za čistilno napravo v Šmarjeških Toplicah (delitvena bilanca) in izgradnjo vrtca v Šmarjeti. Razlika med odhodki in prihodki se bo pokrivala iz sredstev iz preteklih let, zadolževanja ne bo.

Svetniki so sprejeli Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občine v prvi obravnavi - tako so ga uskladili z vsemi zakonodajnimi spremembami in potrebami, ki so se od sprejetja odloka pokazale. Namen odloka je zagotavljanje varne in zanesljive oskrbe s pitno vodo z učinkovitim izvajanjem javne službe, določitev obveznosti občin in izvajalcev te javne službe, to je Komunale Novo mesto, določiti obveznosti uporabnikov, ter zagotavljanje trajnostnega razvoja dejavnosti, virov financiranja in nadzora nad izvajanjem javne službe.

Svetniki so sprejeli tudi odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Prinovec v Šmarjeških Toplicah (eden proti, trije vzdržani), ki bo za prebivalce in obiskovalce postal bolj urejen in prijazen, z mnogimi dopolnilnimi vsebinami. Dokument, ki ga je občina začela pripravljati v letu 2013, je pripravila Struktura d.o.o. Urejalo se bo območje središča Šmarjeških Toplic ob regionalni cesti Družinska vas - Šmarjeta z delno že pozidanimi površinami naselja Šmarješke Toplice, vse od čistilne naprave na jugu do odcepa za Brezovico na severu. V 12,4 hektarov veliko območje urejanja spadajo tudi zelene površine dolin potokov Toplica in Prinovec. Osnutek odloka je bil spomladi v javni razgrnitvi, organizirana je bila javna obravnava in vsi postopki, ki sledijo, pridobili so mnenja nosilcev urejanja prostora in po sprejetju zdaj sledi objava v Uradnem listu RS.

L. Markelj