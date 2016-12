Razstava Mavrični mozaik

23.12.2016 | 10:10

(Foto: Likovno kulturno društvo Mavrica)

Z razstave (Foto: Likovno kulturno društvo Mavrica)

Novo mesto - V novomeškem salonu TPV Avta so v sredo odprli skupinsko razstavo članov Likovno kulturnega društva Mavrica Novo mesto. Na razstavi, ki so jo poimenovali Mavrični mozaik, je predstavljeno 20 del, ki odslikujejo slikarjeva čutenja in podoživljanja svojega vsakdana.

Predsednica društva Vida Praznik je v uvodu spregovorila o delovanju društva, katerega člani že leta uspešno delujejo na številnih razstavah, ex- temporah in kolonijah in se tedensko izobražujejo pod vodstvom mentorjev. Razstavo je odprl direktor TPV Avta Marko Zadel, z recitacijo pa je otvoritev kulturno obogatil Maks Starc.

Razstava bo na ogled do 20. januarja 2017.

M. L.-S.