Zagorele saje in ostrešje; danes brez elektrike

23.12.2016 | 09:20

Včeraj ob 17.30 so v Knežini, občina Črnomelj, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš so nadzorovali izgorevanje saj, ohladili dimnik, ga očistili ter pregledali okolico dimnika in podstrešje stanovanjske hiše.

Gorelo ostrešje

Danes ob 3.44 je v naselju Lokve, občina Črnomelj, gorelo ostrešje stanovanjske hiše. Gasilci PGD Črnomelj so požar, ki se je ob pregretem dimniku razširil na okoli štiri kvadratne metre lesenega stropa, strešne konstrukcije in izolacije, pogasili in okolico pregledali s termo kamero.

Prekinitve dobave električne energije

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, tokokrog Kambič in odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČREŠNJEVEC, tokokrog Kočevar, elektrarna.

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBLIČKA GORA.

Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 9.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠRANGA na izvodu HIŠE POD TP.

Elektro Celje, Področje nadzorništva Mokronog, Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju transformatorske postaje VODALE izvod VODALE in sicer danes med 8.00 in 11.00 uro.

M. L.-S.