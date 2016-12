S spremembo proračuna potrdili tudi možnost visokega zadolževanja

Tik pred iztekom leta je župan Gregor Macedoni predstavil večje naložbe v prihajajočem letu in razloge za spremembo proračuna.

Svetnike so poleg vode torkat na mizah pričakala tudi jabolka.

Novomeški skavti so na začetku prinesli Luč miru in v nadaljevanju je seja dejansko potekala v precej mirnem vzdušju.

Janezu Povhu in Boštjanu Groblerju se je pridružila nova svetnica z njihove liste Jasna Kos Plantan.

Uroš Lubej je pokazal, koliko območjih se je že razglasilo za cone, kjer tajni trgovski sporazumi ne veljajo, a Novo mesto s takšno simbolno gesto ni soglašalo.

Zadnja seja pred prazniki je tudi čas za zdravico...

... in lepa voščila.

Novo mesto - Včeraj so novomeški občinski svetniki in svetnice še zadnjič letos zasedali in najprej po odstopu Renate Zupančič potrdili mandat novi svetnici z Liste Gregorja Macedonija Jasni Kos Plantan. Med kadrovskimi zadevami so izbrali še občinske predstavnike v svetih zavodov OŠ Bršljin (to bodo Goran Makar, Vladimir Metelko in Milan Zupančič) in OŠ Otočec (potrdili Zofijo Turk, Alino Miketič in Joži Sečnjak).

V nadaljevanju so med drugim po skrajšanem postopku soglašali s spremembo občinskega proračuna za leto 2017. Ta je bila po besedah župana Gregorja Macedonija potrebna predvsem zaradi priprav na črpanje tako evropskih kot državnih sredstev, pa tudi spremenjene povprečnine za občine, ki bo v prihodnjem letu znašala 530 evrov. Glede na decembra lani sprejeti proračun za 2017 bo novi na prihodkovni ravni večji za 2,2 milijona evrov (s 43,1 na 45,4 milijona), na odhodkovni pa kar za 9,4 milijona evrov (s prvotnih 43,4 na skoraj 53 milijonov). Svetniki so s tem potrdili tudi načrt občinske uprave, da se lahko v prihodnjem letu zadolži za 7,3 milijona evrov. »Leta 2015 smo načrtovali zadolževanje v višini 1,6 milijona in letos 4,3, pa tega zaradi zamika posameznih investicij in zamujanja razpisov nismo realizirali, zato naj vas tako visok znesek ne skrbi, saj je pod črto enak. Poudariti moram, da smo doslej zmanjšali zadolženost občine v višini 4,3 milijona evrov in tudi če bi se zadolžili v celotnem planiranem znesku za leto 2017, bi bili na koncu na istem kot v začetku mandata, s tem da govorimo o kar za 35 milijonov evrov investicij,« je občinskemu svetu pojasnil župan. Med večjimi projekti je ponovil naložbe v urejanje gospodarske cone na Brezovici, začetek prenove Glavnega trga in nadaljevanje vrste energetskih sanacij novomeških osnovnih šol in vrtcev.

Svetniki in svetnice so med razpravo pohvalili tako razvojno naravnan proračun, kljub zaskrbljenosti nad tolikšnim zadolževanjem: Mateja Kovačič (SMC) je v dokumentu pogrešala rezervacijo sredstev za morebitno visoko odškodnino zaradi opustitve projekta Cerod II; Miro Berger (DeSUS) je predlagal, da občina ugodi prošnji po namestitvi t.i. slušnih zank na rotovžu in prostorih OU, Francija Bačarja (SLS) pa so zmotile tolikšne naložbe v mesto in ne primestne krajevne skupnosti: »Recimo torej temu raje proračun mesta in ne MO Novo mesto.« Z izjavo se ni strinjal Borut Škerlj (SMC), ki je odvrnil, da je glede na majhnost mesta vsaka naložba v mesto naložba v Novo mesto in da se je v minulih letih glede komunalnega urejanja in ostalega veliko več vlagalo v podeželje, tako da je tudi center končno prišel na vrsto. Bačar je dodal, da je podeželje za večino izboljšav preko samoprispevkov poskrbelo samo, kar za center ne velja. Veliko amandmajev je predlagal Aloj Kobe (GAS), a z nobenim včeraj niso soglašali in spremembo proračuna 2017 z večino tudi potrdili. Občinski svet včeraj ni potrdil tudi predlog svetniške skupine GAS po spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda Novo mesto glede članov sveta zavoda.

Svetniki so soglašali tudi z vrsto odlokov s področja cest, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ter varstva okolja, seznanili so se tudi z letnim načrtom dela Nadzornega odbora za l.2017, kjer je večino zmotilo, da bo poleg 20 tisočakov, ki jih nadzorniki porabijo za svoje delo, NO mogoče porabil še 10 tisočakov za zunanjo pomoč, saj so menili, da so njihove sejnine že sedaj višje od svetniških.

Pred koncem seje so govorili tudi o trgovinskih sporazumih TTIP, CETA in TiSA, o škodljivosti katerih je kot gost spregovoril Andrej Gnezda iz Umanotere, predlog s tremi sklepi pa je o tem podalo osem svetnikov (Uroš Lubej in Nina Jakovljevič iz Solidarnosti, Franci Bačar, Martina Vrhovnik in Aloj Golob iz SLS, Adolf Zupan (DeSUS), Dušan Kaplan (Slovenija za vedno) in samostojni svetnik Jiri Volt). Občinski svet je nato potrdil dva njihova sklepa, in sicer da omenjeni sporazumi »predstavljajo veliko tveganje za socialne, ekološke, zaposlitvene in prehranske standarde, da se sprejemajo na netransparenten in nedemokratičen način, brez vključevanja prebivalstva Evrope ter njenih regij in občin« ter da pooblaščajo župana, »da pozove Vlado RS, evropske poslance ter Državni zbor naj odrečejo podporo, ne ratificirajo oziroma zavrnejo predloge za sklenitev in podpis omenjenih sporazumov«, niso pa se strinjali s predlogom o simbolni razglasitvi MO Novo mesto kot območjem, na katerem ti tajni sporazumi nimajo veljave, kar je sicer storilo na tisoče krajev večinoma zahodnoevropskih držav.

Pred začetkom seje je župan s tremi izjemnimi študenti podpisal še pogodbo o štipendiranju, dvema pa so dodelili enkratne denarne pomoči, o čemer bomo podrobneje še poročali v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinovič

starejši najprej

Komentarji (20) 1d nazaj 6 (6) (0) (6)(0) Oceni GAS- Kobe Žalostno je da, MONM pri več kot 50 MIO proračuna ne nameni več kot 9000 EUR za obnovo, ohranjanje in vzdrževanje 173 kulturnih spomenikov lokalnega pomena v MONM. Tako je MONM z razglasitvijo teh spomenikov za spomenike lokalnega pomena lastnikom nakopala le dodatne obveznosti in obremenitve. 1d nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni GAS- Kobe Žalostno je, da je MONM pri več kot 50 MIO EUR proračuna zmanjšala za 180.000 EUR proračunsko postavko "rekonstrukcija ceste skozi Brusnice" S tem MONM v proračunskem letu 2017 ne zagotavlja potrebnega deleža lastnih sredstev v višini 440.000 EUR in s tem postavlja pod vprašaj izvajanje investicije za katero naj bi država prispevala več kot 2 MIO EUR. Govorimo o investiciji, ki bi morala biti v skladu s pogodbo med MONM in KS Brusnice izvedena že najkasneje v letu 2012. In to investicijo smo zapisali tudi v koalicijsko pogodbo z županom kot prednostno investicijo za leto 2015. 1d nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni GAS- Kobe Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Zavoda Novo mesto je predlagalo 8 svetnikov iz različnih svetniških skupin in ne le GAS - Gospodarsko aktivna stranka kot je navedeno v članku. Predlog spremembe pa se je nanašal predvsem na to, da bi ustanoviteljske pravice izvajal občinski svet MONM in ne župan, kot je to sedaj. 1d nazaj Oceni Jan Ha, ha! Kobe je imel včeraj dolg nos. Je pušnil na celi fronti. 1d nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni gospodarstvenik delomrzneži ki legalno kradejo delovnemu ljudstvu da mi nimamo oni pa imajo 1d nazaj Oceni Jan Daj Bačar, če ti kaj ne paše se odcepite pa bodite svoja občina. Kdo vam brani? Po 20 letih bo končno mesto prišlo na vrsto z eno investicijo, pa mu že ni prav. 1d nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni Odg. g. Kobetu G. Kobe zakaj zavajate in pisete samo polovico vsebine vasih predlogov? Ce prejemate sejnino, je lepo da preberete pripravljeno gradivo in poslusate obrazlozitve na vprasanja, ki jih postavate odgovornim. 1. Glavni trg je kulturni spomenik in bo MONM namenila prihodnje leto nekaj miljonov za prenovo. Vi pa bi 100.000 radi dobili za obnovilo neke cerkve. 2. Investicija v Brusnicah je drzavna in se caka njihov prispevek, ki ni odvisen od MONM, radi pa bi denar odvzeli projektu Brezovica, ki je eden redkih dobil drzavno pomoc in ne bi moral biti izveden, ce bi ga razporedili vasim predlogom. 1d nazaj Oceni sandi čolnik a res, zdej so spet razne Brusnice in Dolži in podobne vukoj. bistvene? 1d nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni GAS- Kobe Cesta na Glavnem trgu ni kulturni spomenik. Navedite prosim kateri od kulturnih spomenikov lokalnega pomena (spodaj) naj bi bil obnovljen v sklopu obnove ceste in infrastrukture? "EŠD 8540 Novo mesto - Hiša Glavni trg 11, - EŠD 8546 Novo mesto - Hiša Glavni trg 20, - EŠD 8547 Novo mesto - Hiša Glavni trg 21, - EŠD 8548 Novo mesto - Hiša Glavni trg 22, - EŠD 8549 Novo mesto - Hiša Glavni trg 23, - EŠD 8551 Novo mesto - Hiša Glavni trg 25, - EŠD 8553 Novo mesto - Hiša Glavni trg 27, - EŠD 8554 Novo mesto - Hiša Glavni trg 28, 1d nazaj 4 (4) (0) (4)(0) Oceni GAS-Kobe Še en del iz seje OS: "Ali lahko navedete razlog zakaj so s spremembo proračuna za leto 2017 iz Načrta razvojnih programov MONM za leto 2017 – 2020 izključene nujno potrebno investicijsko vzdrževanje in gradnje občinskih cest praktično v vseh primestnih KS? začetna predhodna Stran: 1/2 naslednja zadnja Preglej samo prijavljene komentatorje