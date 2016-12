Deklico zbila na prehodu za pešce

23.12.2016 | 10:15

lustrativna slika (Foto: PMP Metlika, arhiv DL)

Včeraj nekaj pred 14.30 so bili brežiški policisti obveščeni o prometni nesreči v Dolenjih Skopicah. Opravili so ogled in ugotovili, da je 31-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Krškega proti Brežicam. Na lokalni cesti v Dolenjih Skopicah je na prehodu za pešce trčila v deklico, ki je pravilno prečkala cesto. Huje poškodovano deklico so reševalci odpeljali v bolnišnico. Zoper povzročiteljico nesrečo bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Otrok se je poškodoval pri eksploziji pirotehničnega sredstva

Policisti Policijske postaje Krško so bili okoli 20. ure obveščeni, da v zdravstveni ustanovi oskrbujejo 13-letnega otroka, ki naj bi se poškodoval pri eksploziji pirotehničnega izdelka. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov naj bi 13-letni deček razstavil ognjemetno baterijo in prižigal posamezne dele. Ob eksploziji ene izmed komponent je deček utrpel poškodbo očesa. Okoliščine dogodka policisti še preiskujejo.

Vlomil v prodajalno

V minuli noči je v Dragatušu nekdo vlomil v prodajalno. Po prvih ugotovitvah naj bi odtujil denar, okoliščine pa policisti še preiskujejo.

M. L.-S.