Koncert tokrat z Mravljicami

23.12.2016 | 12:25

Bizeljsko - Predpraznični utrip na Bizeljskem je v teh dneh zaznamoval tudi ženski pevski zbor Mravljice z zborovodkinjo Anito Veršec. V cerkvi sv. Lovrenca na Bizeljskem je pripravil svoj prvi koncert.

Zasedbo so spremljale Anamarija in Ema Agnič s citrami in Ema Igličar z orglami.

Na koncertu, ki ga je povezovala Suzana Vahtarič, so pevkam na odru delali družbo tudi gosti: Cerkveni pevski zbor Bizeljsko, Moški pevski zbor Bizeljsko ter učenke in učenci osnovne šole Bizeljsko.

M. L.

Galerija