Revoz: kolektivni dopust in dogovor o letni nagradi

1d nazaj (1) (1) (1)(1) Oceni Legat.

Ah, plagiatorski Legat, slabo si informiran ali pa le ne vidiš dlje od svojega plota :-))! Lastniki KRKE niso tujci, pa je brutto božičnica skorajda trikrat višja in še upokojencem namenijo kak evro !! V Pipistrelu je zelo podobno. Riko ima prav tako slovenskega lastnika, pa na Akrapoviča ne smem pozabit. Še veliko je takih podjetij, katerih lastniki so Slovenci in v katerih zaposlenim res prav nič ne manjka in jim je veliko bolje kot v mnogih firmah, katerih lastniki so tujci!! Revoz pa menda po neuradnih informacijaj načrtuje znižanje plač. Ni vse zlato, kar se sveti! Tudi tuji lastniki niso vsi oh in ah! Pa državna podjetja? Ajzenponarjem ni nič hudega, kljub izgubam in vsakoletnim fotranjem z davkoplačevalskimi cekini si izplačujejo prednovoletne nagrade. Tudi v energetiki je stvar podobna. Tam so še najbolj radodarni. Preden zapišeš kakšno traparijo, se vsaj za drobtinico bolj informiraj o poslovanju in nagrajevanju v firmah v Sloveniji!! Tako v slovenski, kot v tuji lasti!!