Tudi letos razdeljevali smrečice

23.12.2016 | 13:15

Kočevski gozdarji so tudi etos razdeljevali smrečice. (Foto: M. L.-S)

Kočevje - Člani Gozdarskega društva Medved so v sodelovanju z delavci OE ZGS Kočevje in občino Kočevje občanom kočevske občine tudi letos omogočili, da bodo lahko imeli v božično – novoletnem času v svojih domovih na legalen način pridobljene novoletne smrečice. Tudi letos so namreč izpeljali akcijo Smrečica za vaš dom, ki so jo prvič organizirali leta 2005. Razdeljevanje smrečic je potekalo včeraj v prostorih Tržnice Kočevje.

Smrečice različnih velikosti, s katerimi so zadovoljili različne okuse in želje ljudi, saj so nekateri hoteli veliko, drugi manjšo, eni košato, spet drugi bolj vitko smrečico, so gozdarji letos posekali v zaščitnem pasu ceste proti Novemu mestu. Z namenom spodbujanja uporabe naravnih smrečic in opozarjanjem na z zakonom predpisan način pridobivanja smrečic, kar pomeni: s soglasjem lastnikov gozdov, izstavljeno odločbo Zavoda za gozdove in s strokovnim izborom – odkazilom, so občanom kočevske občine, ki nimajo svojega gozda, letos ponudili okoli 90 smrečic.

M. L.-S.

