Bogatejši za še dva defibrilatorja

23.12.2016 | 15:10

(Foto: Mestna občina Novo mesto)

Novo mesto - Mestna občina Novo mesto in Zdravstveni dom Novo mesto nadaljujeta s širjenjem mreže defibrilatorjev po novomeški občini. Kot so sporočili z novomeške občinske uprave, sta od včeraj z avtomatskima eksternima defibrilatorjema (AED) opremljena tudi gasilska domova na Ratežu in Dolžu.

Župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, direktorica Zdravstvenega doma Alenka Simonič in predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Franci Borsan, ki so sodelovali pri včerajšnji predaji defibrilatorjev, so v svojih nagovorih ob predaji poudarili pomen mreže defibrilatorjev pri zagotavljanju celovite zdravstvene oskrbe občanov. V Mestni občini Novo mesto imajo trenutno 31 teh naprav, ki močno povečujejo možnosti za preživetje pri srčnem zastoju, prihodnje leto pa se želijo približati številki 40.

V Sloveniji vsak dan povprečno deset posameznikov doživi srčni zastoj, reševanje pa je uspešno v polovici primerov.

M. L.-S.

novejši najprej Komentarji (7) 1d nazaj Oceni UTD Metanje denarja stran 1d nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni xxx UTD, ni metanje denarja stran, sam znat ga moraš uporabljati, ali pa, ko ga kdo potrebuje uporabiti ,ker te aparat sam vodi kaj moraš narediti, sam večina nima jajc, pa se pa se raje stran obrne in čaka rešilca. Takrat pa je že prepozno. 20h nazaj Oceni UTD Ti defibrilatorji ne rešujejo srčnega zastoja. Ja, je treba vedet zakaj se ga uporablja. 20h nazaj Oceni PP Tudi prva pomoč pri avtu nič ne pomaga, saj je nihče ne uporablja tudi če je treba, samo se čaka rešilca in gleda. V novejšem času pa še snema. So hujše posledice, če prvo pomoč uporabljaš ali pomagaš ponesrečencu napačno, kot če sploh ne. Ampak predpis je predpis in menjat jo je še treba na 5 let. 15h nazaj Oceni xxx Glih pri srčnem zastoju pomaga, elektro šok, kot ga uporabljajo zdravniki. 10h nazaj Oceni du Zdravniki imajo močnejše orodje za oživljanje. Ta defibrilator nima teh zmogljivosti, saj lahko reši le fibrilacijo in tahikardijo, ne pa dejanskega zastoja srca. 3h nazaj Oceni xxx Avtomatski eksterni defibrilator (AED) je prenosna elektronska naprava, ki je sposobna zaznati zastoj srca pri človeku. S pomočjo električnega sunka pa lahko srce ponovno požene in s tem reši življenje. Preglej samo prijavljene komentatorje