Po novem letu spet dobijo šolo

23.12.2016 | 16:35

Fara, Osilnica - Prvi delovni dan v letu 2017, 3. januar, bo tudi prvi dan, ko bosta tretješolca iz osilniške občine, ki se sedaj vozita v šolo v Faro, ponovno začela obiskovati šolo v domačem kraju. Podružnična šola OŠ Fara v Osilnici, ki je v začetku letošnjega šolskega leta zaprla svoja vrata, jih bo po novem letu ponovno odprla.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je po številnih protestih in dodatnih pojasnilih ter dogovoru z OŠ Fara in občino Osilnica spremenilo svojo odločitev sprejeto pred začetkom letošnjega šolskega leta, da ne izda soglasja k nadaljnjemu financiranju podružnične šole v Osilnici, ker bi jo, tako kot tudi že v preteklem šolskem letu, obiskovala le dva učenca. Vlada, ki je imela pri tem zadnjo besedo, je predlogu občin Kostel in Osilnica za ohranitev podružnične šole v Osilnici ugodila na novembrski seji.

Ker ji je ministrstvo sprva odreklo financiranje, je podružnična šola Osilnica ob začetku letošnjega šolskega leta zaprla svoja vrata. To pa je bilo deležno številnih nasprotovanj, tako matične šole OŠ Fara, občin Osilnica in Kostel in civilne iniciative.

Ministrstvo je možnost za ponovno vzpostavitev pouka proučilo na podlagi poziva, ki ga je konec septembra prejel odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, svojo odločitev o zaprtju šole v Osilnici pa je spremenilo po sestanku 19. oktobra, na katerem sta ravnatelj OŠ Fara Martin Marinč in župan Osilnice Antun Volf ministrici Maji Makovec Brenčič in njenim sodelavcem podrobno predstavila posebnosti krajev v zgornjekolpski dolini in pojasnila, kaj za te obmejne, izseljene kraje, kjer ni delovnih mest, pomeni šola. Kot sta poudarila, bi dokončno zaprtje šole v Osilnici pomenilo izseljevanje ljudi s tega že tako redko poseljenega območja ali pa bi otroci v prihodnje nadaljevali šolanje na Hrvaškem.

Na sestanku so se dogovorili tudi o aktivnostih, ki jih je za ohranitev podružnične šole v Osilnici potrebno izvesti v lokalni skupnosti. V skladu s tem dogovorom sta občina Osilnica in OŠ Fara v začetku novembra ministrstvo pisno obvestili o namerah tamkajšnjih prebivalcev za vpis učencev v podružnično šolo v naslednjih šolskih letih. To naj bi, kot nam je povedal ravnatelj OŠ Fara Martin Marinč, v naslednjem šolskem letu obiskovalo 5 učencev, med njimi trije prvošolčki, ter učenca, ki so ju na začetku letošnjega šolskega leta prešolali na matično šolo v Fari, z novim letom pa bosta ponovno začela hoditi v šolo v Osilnici.

Na sestanku so si bili enotni, da ni dobro, da učenca, ki sta dve leti obiskovala šolo v Osilnici, se sedaj vozita v šolo v Faro, prihodnje šolsko leto pa bosta četrti razred obiskovala v Osilnici, predolgo čakata, da se vrneta nazaj v osilniško šolo. Dogovorili so se namreč tudi, da naj bi v šolskem letu 2017/2018 potekal pouk v Osilnici za učence od 1. do 4. razreda, in ne več samo do tretjega razreda. Tako bodo lahko izpolnili pogoj petih učencev za delovanje šole in sicer ne le v prihodnjem šolskem letu, ampak tudi v šolskem letu 2018/2019, saj naj bi, kot pravi Marič, tedaj imeli v Osilnici dva prvošolčka.

Dokončno odločitev za ohranitev podružnične šole v Osilnici je vlada sprejela prejšnji mesec, ob tem pa občini Osilnica tudi naložila, da mora do 31. januarja 2017 ministrstvu za izobraževanje predložiti elaborat o možnostih in potrebah nadaljnjega delovanja šole v Osilnici.

M. L.-S.