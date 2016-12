Kočevski glasbeniki so izdali svojo že peto kompilacijo

24.12.2016 | 15:00

Predsednik Društva kočevskih glasbenikov Zoran Bitorajc z novo kompilacijo Kočevje Špila - Ubrano. (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Društvo kočevskih glasbenikov je v četrtek zvečer v Bazi 13 v Kočevju predstavilo novo kompilacijo Kočevje špila. Dosedanjim štirim - Grupni, Lik of, Razkačeni in Zastonj, na katerih je skupno sodelovalo 34 izvajalcev različnih glasbenih zvrsti, so tako kot je to že običajno za čas pred iztekom leta, letos dodali še peto – Ubrano.

Na novi, še čisto sveži kompilaciji Kočevje špila – Ubrano se predstavlja 18 kočevskih izvajalcev: 4 Dementions, All One To Me, Ausländer trio, Extended Veins, Gaber Brin, Ida Aupič, Joe Krosher feat. Urška Baković, Kosmate Dlesni, Matthias & Band, NčOdnč, Pavle Benić, Ram Session, Sell Out, Sintetika, Static, Urška Baković, Vocabella in Zapušanci. Prvič se na kompilaciji, katere namen je promovirati kočevsko glasbeno sceno in služiti kočevskim glasbenikom, ki še nimajo svoje zgoščenke, kot vizitka, predstavljata dva izvajalca: Ausländer trio in Extended Veins.

Vse skladbe na kompilaciji so avtorske, kar je pogoj za sodelovanje na kompilaciji že od samega začetka, velika večina pa je tudi novih, letos nastalih skladb.

Kompilacija je izšla v nakladi 300 izvodov, kot je bila tudi naklada lanskoletne kompilcije Kočevje špila – Zastonj, so pa letos, za razliko od lani, ponovno kompilaciji priložili tudi knjižico z opisi izvajalcev oz. njihovih skladb.

»Letos smo se osredotočili na urbano,« pravi predsednik Društva kočevskih glasbenikov Zoran Bitorajc in dodaja, da pa se kompilacija ne imenuje Urbano, kot marsikdo zato misli, ampak Ubrano. Izvajalci so morali, kot pojasnjuje, na razpis poleg skladbe poslati tudi fotografijo urbanega dela Kočevja, ki jih najbolj spominja na njih same ali njihovo delo oz., kot je v letos ponovno izdani knjižici zapisala Nadja Kovačič, kustosinja Pokrajinskega muzeja Kočevje: »Z Ubrano urbano kompilacijo se kočevski glasbeniki predstavljajo skozi urban prostor, na katerega gledajo s svoje kritične perspektive preko fotografij, ki njih same ali njihovo glasbo najbolj zaznamujejo.«

M. L.-S.

