Davi iz avta rešili ukleščeno voznico

24.12.2016 | 07:40

Ilustrativna fotografija (Foto: J. A., arhiv DL)

Danes ob 5.40 se je na cesti Novo mesto - Mirna Peč v občini Novo mesto zgodila prometna nesreča. Osebno vozilo je zapeljalo s ceste v gozd in se prevrnilo na bok. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in s tehničnim posegom rešili ukleščeno voznico, katero so reševalci ZD Novo mesto oskrbeli in odpeljali v novomeško bolnišnico. Gasilci so še odklopili akumulator na vozilu in avto postavili na kolesa

Trčili trije

Sinoči ob 20.53 so na avtocesti Višnja Gora - Ivančna Gorica trčila tri osebna vozila. Gasilci GB Ljubljana in PGD Stična so kraj nesreče zavarovali in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ki so poškodovani osebi prepeljali v nadaljnjo oskrbo v UKC Ljubljana.

Ogenj uničil prikolico

Včeraj ob 19.08 je v Dolenjem Maharovcu na območju Šentjerneja gorela bivalna prikolica. Gasilci PGD Šentjernej in Maharovec so gorečo prikolico pogasili in preprečili širjenje požara na leseno uto ob prikolici. Ogenj je prikolico uničil. O dogodku so bili obveščeni policisti PU Novo mesto.

Gorele saje

Ob 20.06 so v Korenitki v trebanjski občini gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Občine, Trebnje, Velika Loka, Čatež, Šentlovrenc in Trebanjski Vrh so goreče saje pogasili s prahom, požarno varovali ostrešje in okolico, s termo kamero naredili pregled, opravili meritve plinov in lastniku prepovedali kurjenje zaradi počenega dimnika.

Zagoreli tramovi

Včeraj ob17.24 je na Šeškovi ulici v Kočevju zagorelo v drvarnici zapuščenega večstanovanjskega objekta. Požar se je razširil na lesen dvojni strop, kjer so zagoreli tramovi. Gasilci PGD Kočevje so požar pogasili, izrezali približno pet kvadratnih metrov stropa ter pogasili še tleče tramove.

J. A.