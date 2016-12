»Vsak božič nas vabi na pot luči, dobrote in poštenja«

24.12.2016 | 08:20

Škof msgr. Andrej Glavan.

Novo mesto - Pred vrati je božič, krščanski praznik, ko praznujemo Jezusovo rojstvo. Voščilo vsem bralcem izreka tudi novomeški škof, msgr. Andrej Glavan, ki novomeško škofijo, ki letos praznuje deset let delovanja, vodi prav od vsega začetka.

»Vsak božič nas vabi na pot odrešenja, na pot luči, dobrote in poštenja. Dal naj bi nam novih moči za duhovne vzpone in za premagovanje sil teme v nas samih in okrog nas. Po letu usmiljenja naj bi se to poznalo tudi v medsebojnih odnosih. Naj vsem, zlasti pa bolnikom in tistim, ki božiča iz različnih razlogov ne doživljajo kot osrečujočo radost življenja, zaželim obilo upanja, miru in notranje sreče, v novem letu pa zdravja in Božjega blagoslova,» pravi novomeški škof.

Z njim smo se pred prazniki in v jubilejnem letu škofije pogovarjali še o marsičem: o dosežkih škofije, o njeni vlogi pri ohranjanju kulturne dediščine, o duhovnih poklicih, o stanju z denacionalizacijo, o spravi slovenskega naroda, o novem papežu Frančišku, o nasilju skrajnih islamistov, ki smo mu v Evropi priča zadnje čase, o stanju krščanstva v Sloveniji itd.

Pogovor s škofom Andrejem Glavanom si preberite v aktualni številki Dolenjskega lista, v prilogi Živa.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (4) 1d nazaj 5 (5) (0) (5)(0) Oceni ab Začnite plačevati davke tako kakor vsi ostali ! PA SREČEN BOŽIČ 20h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Che Guevara Pa odpravite dvoličnost in pohlep, laž, zavajanja, krajo itd..obsodite kriminalce ki pod vašim protektoratom uničujejo mesto .! Doletela jih bo kazen Božja. bodi blagoslovljeno Rojstvo Kristusovo ! 20h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Che Guevara Ne prešuštvuj! Ne kradi! Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega! Ne želi hiše svojega bližnjega! Ne želi žene svojega bližnjega ne hlapca ne dekle ne vola ne osla in ničesar, kar je tvojega bližnjega! 5 Mz 5,6-21 Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga. Spoštuj očeta in mater. Ne kradi! Ne govori krivega pričevanja zoper svojega bližnjega! Ne želi žene svojega bližnjega! Ne želi… ničesar, kar je tvojega bližnjega 4h nazaj 2 (2) (0) (2)(0) Oceni Rode 1 Vsak človek mora biti pošten. Svoje otroke ne sme zatajiti, ker je to greh. Če pa človek nakaže dva milijona za obnovo dvorca in se tega ne spomne to ni greh. Preglej samo prijavljene komentatorje