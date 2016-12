FOTO: Kreslin napolnil novomeški Glavni trg

24.12.2016 | 10:45

Novo mesto - Veseli december na Glavnem trgu v Novem mestu je res vesel, tudi letos je prinesel pestro dogajanje za vse generacije. Včeraj je po otroškem programu, v katerem so pripravili delavnice in prihod Božička, na oder stopili Vlado Kreslin in zasedba Mali bogovi. Nekaj vtisov s koncerta boste dobili ob fotografijah, ki nam jih je poslal Črt Šuštar.

Danes ob 16. uri otroke ponovno vabi pravljična dežela, ob 21. pa bo božični koncert Jazz it.

Vsak dan v prihodnjem tednu se obeta kaj zanimivega (o tem podrobneje v zavihku Namig za premik), vrhunec pa bo čez en teden, ko bo na osrednjem dolenjskem silvestrovanju na prostem nastopila Nina Pušlar.

J. A., foto: Črt Šuštar

Galerija