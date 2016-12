Novomeški gimnazijci mnogim polepšali praznike

24.12.2016 | 11:30

Novo mesto - Dobrodelnost, skrb za sočloveka in pomoč ljudem v stiski so vrednote, ki jih na novomeški gimnaziji gojijo že vrsto let. Te pridejo še posebej do izraza v predprazničnih dneh, ko dijaki pripravijo vrsto akcij, s katerimi želijo polepšati božično-novoletni čas in pomagati tistim, ki si prazničnih dobrot ne morejo privoščiti.

Dijaški Božiček je v sredo, 20. decembra, obiskal bolne otroke na pediatričnem oddelku novomeške bolnišnice. Zanje so dijaki 3. b in 3. d pripravili in odigrali božično igrico in jim izročili darila v obliki snežakov, ki so jih pri pouku naredili dijaki 1. a in 1. d.

3. e razred je skupaj z darovalko leta 2016 Nušo Rustja v začetku decembra začel z akcijo zbiranja darilnih paketov za starejše. Dijaki in učitelji smo pripravili 37 darilnih paketov. Sodelovala je večina razredov, kar nekaj jih je pripravilo po dve darili. V četrtek in petek so s temi paketi razveselili starostnike, za katere skrbi RK.

2. k razred je je letos nadaljeval tradicijo lanskega 2.e ter pripravil darilne pakete za 6 uporabnikov storitev RK, ki so ostali brez lastnih domov. V četrtek so jim odnesli darila, se z njimi družili, pekli medenjake, krasili novoletno jelko, prepevali in izdelovali voščilnice za druge uporabnike RK.

Včeraj so dijaki 1. d razreda na novomeškem Glavnem trgu od 9. do 14. ure pekli slastne palačinke in zanje zbirali prostovoljne prispevke. Zbrani denar bodo namenili zavetišču za zapuščene živali na Zajčjem vrhu.

Zadnji dan pred počitnicami dijaška organizacija organizira že tradicionalni novoletni ples, na katerem se predstavijo gimnazijske glasbene skupine, dijaki in učitelji pa zapojejo karaoke. Dijaki so zbirali prispevek za koncert, ki ga bodo namenili za šolski sklad in za šolsko gledališko skupino.

Dijaška organizacija bo za socialno ogrožene dijake namenila tudi izkupiček od Božičkove pošte. Gre za simbolna darila, ki jih med dijake in zaposlene na gimnaziji vsako leto zadnji dan pouka pred počitnicami razdeli Božiček v imenu vseh tistih, ki želijo komu polepšati dan ali sporočiti kaj lepega, pa želijo ostati anonimni.

Dva razreda na šoli, 3. b in 3. š, sta vključena v projekt Botrstvo v Sloveniji in so svoje decembrske prispevke in darila namenili otrokom v stiski.

Dijaki Gimnazije Novo mesto in njihovi profesorji so pri zbiranju denarja in pripravi darilnih paketov, organizaciji dobrodelnih prireditev in Božičkove pošte, pri okrasitvi šole in izdelavi daril pokazali izjemno ustvarjalnost, predvsem pa pripravljenost, da svoj čas posvetijo vsem tistim, ki se v tem času počutijo osamljene. Prazniki so čas, ko še bolj potrebujemo drug drugega.

Natalija Petakovič. prof.

