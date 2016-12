Športnika občine Ivančna Gorica sta Luka Kutnar in Renata Mavrič

24.12.2016 | 12:30

Renata Mavrič

Luka Kutnar

Ivančna Gorica - Včeraj je v športni dvorani OŠ Stična v organizaciji Občine Ivančna Gorica in Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica v sodelovanju z Zavodom Prijetno domače in ZKD Ivančna Gorica potekala že tradicionalna svečanost ob dnevu samostojnosti in enotnosti s podelitvijo priznanj športnikom Občine Ivančna Gorica za leto 2016, je v sporočilu za javnost zapisal Gašper Stopar iz ivanške občine.

Uvodoma so na koračnico slovenske vojske z naslovom »Ponosni nase« prikorakali učenci Osnovne šole Stična, ki so za slovesnost pripravili poseben poklon naši Sloveniji in slovenski zastavi. Pomena dogodkov pred 26 leti pa je s slavnostnim nagovorom prisotne spomnil župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad.

»Letos praznujemo že šestindvajseto obletnico plebiscita, na katerem smo Slovenci pokazali enotno in trdno odločenost, da želimo živeti v lastni državi in da želimo sami odločati o svoji prihodnosti. Mirno lahko zatrdimo, da je bilo takratno obdobje najburnejše, nepredvidljivo pa tudi izjemno herojsko obdobje v celotni znani zgodovini slovenskega naroda. Zlahka pa lahko pritrdimo tudi dejstvu, da tega dogodka ne bi bilo, če se ne bi takrat zgodovinsko pokrile tri temeljne stvari: pravi ljudje ob pravem času, na pravem mestu«.

V govoru pa je izpostavil, da je lahko Občina Ivančna Gorica zgled tudi v enotnosti, saj je večina odločitev Občinskega sveta sprejeta soglasno. Povedal je, da je leto 2016 minilo v znamenju gradnje infrastrukture. V ospredju je izpostavil gradnjo več milijonskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Krke« Občin Grosuplje in Ivančne Gorice. Občina je bogatejša za novo sodobno lekarno v centru Ivančne Gorice, postavljen je nov fitnes na prostem, zgrajeni dolgo pričakovani pločniki za pešce v Stični in urejena prometna ureditev Šentvida ter z njim edinstven gradbeni projekt-mozaiki na podpornem zidu pod šentviškim vrtcem. Pogled je usmeril tudi v prihodnost občine za leto 2017, kjer bo brez dvoma eden vitalnih razvojnih projektov izgradnja zahodne obvoznice z nadvozom preko železniške proge pri Malem Hudem. Ob zaključku je še prav posebej čestital letošnjim dobitnikom športnih priznanj, kot tudi vsem drugim, ki so kakorkoli pripomogli k popestritvi današnje prireditve.

Na letošnji svečanosti smo dobili tudi športnike, športnice, ekipe in zaslužne športne delavce občine v letu 2016. Športnika občine Ivančna Gorica za leto 2016 sta postala motokrosist Luka Kutnar iz Moto kluba Fire Group in taekwondoistka Renata Mavrič iz Taekwondo kluba Kang. Za najboljšo šolsko ekipo je bila proglašana ekipa Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Ekipi starejših dečkov RK SVIŠ Ivančna Gorica je bilo podeljeno priznanje za naj klubsko ekipo. V kategoriji individualnih športov pa je v letu 2016 postala najboljša ekipa Avto-moto društva Šentvid pri Stični.

Športniki občine Ivančna Gorica za leto 2016 so postali še: Zoja Peteh (Osnovna šola Stična) v kategoriji mlajših deklic, Jaka Peklaj (AMD Šentvid pri Stični) v kategoriji mlajših dečkov, Tija Dobrič (Taekwondo klub Kang) v kategoriji starejših deklic, Domen Košir (RK SVIŠ Ivančna Gorica) v kategoriji starejših dečkov, atletinja Ela Tekavec med mladinkami in Jan Pancar (AMD Šentvid pri Stični) med mladinci. Med veterani je naziv športnika leta pripadel motokrosistu AMD Šentvid pri Stični Borutu Koščaku.

Priznanje za izjemne športne dosežke v letu 2016 pa so prejeli Jože Polak (RK SVIŠ Ivančna Gorica), Aleš Potokar (NK Ivančna Gorica), Marko Dremelj (AMD Šentvid pri Stični) in Branko Ilotič (Planinsko društvo Polž).

Prvič podelili priznanja športnikom invalidom

Za odlične športne dosežke v kategoriji invalidi je priznanje prejel Kenan Husejinović iz Taekwondo kluba Kang. Športnik leta za leto 2016 v kategoriji invalidov pa je postal Primož Jeralič. Primož je bil letos član slovenske delegacije v paraolimpijskih igrah in je v Riu zastopal slovenske barve v parakolesarstvu. S svojim ročnim kolesom je tako v kronometrski, kot v cestni dirki osvojil odlično 10. mestu. Primož Jeralič je v mesecu oktobru osebnost meseca na Dolenjskem in je drugič zapored osvojil naziv najboljšega parakolesarja v Sloveniji. Primož je bil hkrati na svečanosti tudi osrednji gost, kjer je prisotnim, v pogovoru s predsednikom Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica Mitjem Hrenom, predstavil svojo življenjsko pot.

Podelili posebna priznanja ob jubilejih

Plaketo za 20 let delovanja je prejelo Športno društvo Ambrus, ob 50 letnici delovanja pa Osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični. V vseh teh letih so na šoli vzgajali in vzgojili nešteto športnih generacij. Za 70 let delovanja so plaketo prejeli tudi člani Avto-moto društva Šentvid pri Stični.

Priznanje za izjemne športne dosežke v letu 2016

Prestižno občinsko priznanje za uspehe v svetovnem merilu, za promocijo športa domače občine ter za izjemne športne dosežke je prejel Simon Stopar v powerliftingu. Powerlifting je edino tekmovanje, kjer se meri maksimalna moč. V športu imenovanem tudi triatlon moči, se posamezniki potegujejo za naslove z dvigovanjem največje možne teže v treh disciplinah: počepu, potisku s prsmi in mrtvem dvigu. Naj še omenimo nekaj rezultatov: maja letos je prevzel evropski rekord v počepu, oktobra je na svetovnem prvenstvu v Nemčiji, v kategoriji do 82,5 kg postal prvak, na svetovnem prvenstvu v Rusiji, pa je v kategoriji do 82,5 kg v disciplini počep dvignil 295kg in postal podprvak v kategoriji. Ob zaključku lahko rečemo, da je v deželi Prijetno domače Martinu Krpanu ime Simon Stopar.

Športnik občine po izboru bralcev Klasja

Tudi letos je na podlagi razpisa uredništva občinskega glasila Klasje potekalo spletno glasovanje za izbor športnika občine. Preko spletnega obrazca ste lahko izbirali glas med sedmimi kandidati. Največje število glasov je prejel maratonec Aljaž Zaletelj iz Zagradca, ki je tako postal Športnik občine po izboru bralcev Klasja.

Za šov točko poskrbeli motokrosisti

Bogat kulturni program so oblikovali: učenci Osnovne šole Stična, Višnjanski fantje, Vokalna skupina Amabile, Plesni klub Guapa, Godalni orkester Kulturnega društva Stična s pridruženim orkestrom Glasbene šole Grosuplje in Mažoretke Ivančna Gorica. Za spektakularno točko večera so, pred amfiteatrom Srednje šole Josipa Jurčiča prav za to priložnost pripravljeni progi, poskrbeli motokrosisti iz AMD Šentvid pri Stični.

Rokometaši igrali za Dominika Lozarja

Po podelitvi priznanj je sledila še dobrodelna rokometna tekma »ROKOMETNO SRCE«, na kateri so se revijalno pomerili zdajšnji in nekdanji člani RK SVIŠ Ivančna Gorica ter tudi ekipa veteranov RK SVIŠ. Prostovoljni prispevki, ki so se zbirali skozi celoten večer so bili namenjeni za pomoč 17-letnemu Dominiku Lozarju, članu Rokometnega kluba Črnomelj, ki je po padcu na snegu postal tetraplegik, dodaja Stopar.

J. A. foto G. Stopar, Občina Ivančna Gorica

