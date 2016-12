Spet potres, ampak ne močan

25.12.2016 | 08:15

Vinica - Sinoči ob 19.28 so po podatkih Urada za seizmologijo in geologijo Agencije za okolje seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,8 v bližini Vinice pri Črnomlju, 82 km jugovzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci Tribuč in Podklanca.

Adlešičan Pri nas smo tudi zaznali cca 4 sekunde tresenje tal. Zabobnelo je kar fejst. Občutek je bil lot da potuje tresenje iz vzhoda proti zahodu. abecedarij tresla se brda, rodio se miš....dečki, ni panike