Lara bo tudi študirala v Ameriki

25.12.2016 | 09:30

Lara Omerzu (Foto: I. V.)

Brežice - Lara Omerzu, atletinja Atletskega kluba Brežice, je po letošnji izjemni sezoni in finalu skoka v višino na svetovnem mladinskem prvenstvu dobila povabilo za nadaljevanje športne kariere in študij na univerzi Nebraska v ZDA. Pogoji, ki jih bo Lara deležna na univerzi, se ne morejo primerjat s Slovenijo, so pred kratkim zapisali na spletni strani Atletskega kluba Brežice.

“Moj prvi cilj je, da dokončam študij. Poleg tega pa bi bila rada kar se da uspešna. Cilj so olimpijske igre v Tokiju leta 2020. Verjamem, da mi bodo pogoji v Ameriki to omogočili. Predvsem pa bi rada izboljševala svoje rezultate, trenirala normalno in brez poškodb. Če bom vztrajala, mi bo to tudi uspelo.” je izjavila Lara, ki ne bo prva brežiška atletinja, ki se bo podala na študij v ZDA, kjer sta med drugim študirala tudi Jurij Rovan in Rok Deržanič.