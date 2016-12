Zapeljal s ceste, trčila pri bencinskem servisu

25.12.2016 | 18:15

Na relaciji Ravne pri Zdolah–Kostanjek v krški občini je ob 14.23 voznik osebnega avtomobila zapeljal s cestišča in se poškodoval. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, izvlekli vozilo na cestišče ter pomagali poškodovanemu do prihoda reševalcev ZD NMP Krško, ki so ga oskrbeli na kraju in prepeljali v Splošno bolnišnico Brežice, poroča brežiški Regijski center za obveščanje.

Prometna nesreča pa se je zgodila tudi dopoldne, ob 10.11, ko sta sta na Grajski cesti na Otočcu pri bencinskem servisu trčili osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so na vozilih odklopili akumulatorja, očistili razlite motorne tekočine ter pomagali vlečni službi pri odstranitvi poškodovanih vozil. Voznika v prometni nesreči nista bila poškodovana, poroča novomeški Regijski center za obveščanje.

J. S.