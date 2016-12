Praznujemo dan samostojnosti in enotnosti

26.12.2016 | 08:20

Novo mesto - V spomin na poenotenje slovenskega naroda na plebiscitu o samostojni Sloveniji leta 1990 danes zaznamujemo državni praznik - dan samostojnosti in enotnosti. Osrednja slovesnost je v Cankarjevem domu v Ljubljani potekala že v petek, predsednik DS Mitja Bervar pa je v slavnostnem govoru dejal, da je prišel čas, da se od besed usmerimo k dejanjem.

V uradu predsednika republike bodo na današnji državni praznik pripravili dan odprtih vrat, pred predsedniško palačo pa bo postrojena častna straža garde Slovenske vojske. Predsednik države Borut Pahor bo ob tej priložnosti vročil odlikovanje Orkestru Slovenske vojske, je poročala STA.

Plebiscit o samostojni Sloveniji je 23. decembra 1990 potekal na podlagi zakona o plebiscitu, ki je bil v začetku decembra sprejet v skupščini. Na njem je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od teh se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov (oz. 88,5 odstotka vseh). Izide plebiscita so uradno razglasili čez tri dni, zato vsako leto 26. december zaznamujemo kot dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik.

Osrednja državna proslava v počastitev dneva samostojnosti in enotnosti je v petek potekala v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani, slavnostni govornik je bil predsednik DS Mitja Bervar. V nagovoru je poudaril, da moramo svojo državo negovati, spoštovati, jo varovati in jo z aktivnim državljanstvom tudi sooblikovati. Čas je, je dejal, da nas spori iz preteklosti nehajo hromiti. Od vseh političnih akterjev pa pričakuje preseganje bojev za dnevnopolitični prestiž in zavzemanje za skupno dobro.

Poslanci in drugi gostje so se v petek še pred proslavo zbrali na slavnostni seji DZ. Ljubljanski nadškof metropolit Stane Zore pa je ob prazniku v ljubljanski stolnici daroval mašo za domovino.

