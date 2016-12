Še osem milijonov dividend

26.12.2016 | 09:00

Direktorica Adrie Mobil Sonja Gole mora za leto 2015 izplačati še 8 milijonov dividend. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Uprava družbe Adria Mobil je prek spletne strani Ljubljanske borze sporočila, da je skupščine družbe na seji 23. decembra predlagala in izglasovala predlog za izplačilo dodatnih dividend za leto 2015, in sicer v višini 8 milijonov evrov.

Skupaj bo Adria Mobil za leto 2015 tako izplačala 23 milijonov evrov dividend. To je kar 70 odst. več kot lani, ko je izplačala za 13,5 milijona evrov dividend.

23 milijonov evrov je tudi še enkrat več od predloga uprave na junijski skupščini. Vodstvo je predlagalo dividende v višini 11,5 milijona evrov, kar je na ravni celotnega lanskega čistega dobička (11,6 milijona evrov), a je večinski lastnik, ljubljanski holding ACH, že takrat predlagal in izglasoval 15-milijonsko dividendo ter jo, kot rečeno, ob koncu leta povečal na 23 milijonov.

Družba Adria Mobil je lani sicer prodala za 262 milijonov evrov izdelkov in storitev ter pri tem ustvarila 11,6 milijona dobička. Na ravni skupine so imeli 303 milijone evrov čistih prihodkov od prodaje in 15,5 milijona čistega dobička.

Po podatkih iz polletnega sporočila je skupina Adria Mobil v prvih šestih mesecih letos prodala za 212 milijonov evrov izdelkov in storitev ter pri tem ustvarila 14 milijonov evrov čistega dobička. V primerjavi z lanskim je prodaja v letošnjem prvem polletju zrasla za 23 odst., dobiček pa za 31 odst. Po takratnih napovedih uprave skupina do konca leta načrtuje prihodke v višini 332 milijonov evrov (12-odst. rast) in 17 milijonov čistega dobička (15 odst. več kot lani).

