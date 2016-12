Kočevski les že ustvarja nova delovna mesta

Kočevje - Območni lesno-predelovalni center Kočevski les, ki ga je Občina Kočevje ustanovila marca lani, si ob koncu leta obeta približno 700.000 evrov prodaje in približno 100.000 evrov čistega dobička, ki ga bo občina z nakupom opreme in novo infrastrukturo vrnila vanj. Na račun njegovega delovanja bodo v občini letos prišli do 26 novih delovnih mest.

Kočevski župan Vladimir Prebilič je za STA povedal, da so letos posekali 17.000 kubičnih metrov gozdnega lesa, od navedene količine pa je v Kočevju in državi ostalo 11.000 kubičnih metrov oz. približno 65 odstotkov za predelavo namenjenega lesa.

Ob tem je poudaril, da se odliv lesne mase iz države na Kočevskem počasi ustavlja, njihov cilj pa je, da bi ga prihodnje leto zmanjšali na približno petino. Na Kočevsko sta zaradi Kočevskega lesa letos prišli tudi kranjska Vobenca in Edles iz grosupeljske občine, ki deluje na območju nekdanjega kočevskega Nolika. Edles je zaposlil 22 ljudi, do konca leta pa naj bi tam delo dobili še štirje.

S pomočjo partnerjev so v Kočevskem lesu letos razžagali in v dveh lastnih sušilnicah posušili 2000 kubičnih metrov lesa. Do polletja so si po navedbah STA priskrbeli tudi certifikata, ki na področju lesne predelave zagotavljata sledljivost lesa in zaradi katerih si pri svojih izdelkih obetajo več dobička.

Dvema redno zaposlenima in enemu javnemu delavcu v Kočevskem lesu se bo z novim letom pridružil še tretji redno zaposleni. Sicer pa je v kočevsko lesno verigo, ki jo je ustvaril Kočevski les, do zdaj vključenih 24 ljudi.

V kočevskih občinskih gozdovih so letos opravili tudi vso sanitarno sečnjo in obvladali problem lubadarja. Kočevski gozdno-lesni verigi pa se je letos pridružilo več partnerjev s področij sečnje in spravila lesa, žagarstva ter lesne predelave.

Dogradili so logistični center za skladiščenje posekanega lesa, prijavili so se na razpisa za sečnjo in spravilo lesa v državnih gozdovih ter za nepovratna sredstva na področju razvoja novih lesnih izdelkov. Kočevski les se je vključil tudi v promocijski zadrugi Zakladi Kočevske in Festival lesa, sčasoma pa bi radi - tudi s sečnjo v zasebnih gozdovih - prišli še do večjih količin lesa.

Med načrti prihodnjega leta je župan navedel še ohranitev sečnje na letošnji ravni, krepitev sodelovanja z zasebnimi lastniki gozdov, okrepitev lesne verige za šest do osem zaposlenih, vzpostavitev še boljšega sodelovanja z družbo Slovenski državni gozdovi in še večji tržni prodor.

Opozoril je tudi, da se Kočevski les toplotno oskrbuje iz bližnje občinske mestne kotlovnice na lesno biomaso, za katero od letos dobavljajo kurivo in v kateri konča tudi ves njegov lesni odpadek.

V končnem delu projekta Kočevskega lesa bi radi omenjeno kotlovnico nagradili iz začeli s kogeracijsko soproizvodnjo električne energije. Pri tem naj bi šlo za do 10-milijonsko naložbo, ki jo nameravajo izvesti z evropsko denarno podporo, sicer so omenjeni projekt že pripravili, je še povedal Prebilič.

