Številni po blagoslov za svoje konje

26.12.2016 | 13:40

Dolenja Stara vas - Na godovni dan sv. Štefana je že tradicionalno žegnanje konj potekalo tudi v šentjernejskem koncu, v Dolenji Stari vasi, in sicer že 158-ič po vrsti. Tu beležijo najstarejše takšno žegnanje v Sloveniji in običaj ljudje niso opustili niti med vojnama, čeprav so takrat prireditev pripravili v manjšem obsegu in včasih tudi naskrivaj.

Praporščak Primože Berzin.

Letošnjega žegnanja, ki sta ga pripravila Prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Stara vas in Občina Šentjernej, se je udeležilo preko 170 konjenikov od blizu in daleč. Svoje konje so lepo praznično okrasili, marsikdo si je tudi za svoj klobuk zataknil kak cvet in rožmarin. Zbrali so se na hipodromu, od tam pa se je povorka na čelu s praporščakom Primožem Berzinom in ob spremljavi šentjernejskega občinskega pihalnega orkestra skozi Šentjernej odpravila proti cerkvi sv. Frančiška Ksaverja, ki so jo v Dolenji Stari vasi sredi 18. stoletja zgradili na mestu nekdanje cerkve sv. Štefana.

V povorki seveda niso manjkali lipicanci.

Vsi konjeniki, med katerimi so razveseljivo tudi mladi in mnoga dekleta, so dobili spominsko medaljo, nato pa je sledil blagoslov, ki ga je opravil dekan, g. Anton Trpin. Konjenikom in njihovim konjem je zaželel zdravja v prihodnjem letu, vsem obiskovalcem pa je voščil tudi ob dnevu samostojnosti in neodvisnosti.

Šentjernejski župan Radko Luzar, doma iz Dolenje Stare vasi, je bil z družino gostoljuben do obiskovalcev prireditve.

V Dolenji Stari vasi je Štefanovo pravi ljudski praznik, na katerega se dobro pripravijo. Tudi letos je bilo veselo, dišalo je po kuhanem vinu in čaju, s katerim so obiskovalce pogostili pri marsikateri hiši in obeh gostilnah v vasi, seveda pa so poskrbeli tudi za okrepčilo konjenikov. Donela je tudi slovenska pesem ob zvokih harmonike…

Besedilo in foto: L. Markelj

