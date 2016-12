FOTO: V Ribnici 25-letnik najprej zabodel 22-letnico, potem pa naredil samomor

26.12.2016 | 15:20

Umor in samomor sta se zgodila na parkirišču pri podjetju Riko.

Maja Ciperle Adlešič, predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana

Danes okoli 12.30 ure je bila PU Ljubljana obveščena o tragičnem dogodku v Ribnici, v katerem sta umrli dve osebi. Po do sedaj zbranih obvestilih je znano, da je ženska umrla nasilne smrti, moški pa je nato storil samomor.

"Na samem kraju še potekajo preiskovalna dejanja, prav tako sta na kraju tudi dežurna preiskovalna sodnica in tožilec," so sporočili s PU Ljubljana.

Dodano ob 18.00

"Po do sedaj zbranih podatkih in opravljenem ogledu kraja je znano, da je 25-letnik danes okoli 12.30 ure na parkirnem prostoru v Lepovčah z ostrim predmetom zabodel 22-letnico, nato pa še sebe. Oba sta zadobila tako hude poškodbe, da sta na kraju umrla," je povedala predstavnica za odnose z javnostmi PU Ljubljana Maja Ciperle Adlešič in dodala, da kriminalisti nadaljujejo z ogledom in zbiranjem obvestil.

Neuradno naj bi šlo za dekle po imenu Ana Č. iz Lepovč in Petra L. iz Ložin pri Kočevju, razlog za tragični dogodek pa naj bi bila nesrečna ljubezen, saj sta bila omenjena po naših neuradnih informacijah v preteklosti par, zdaj pa ne več. Na parkirišče, lučaj od Aninega doma, naj bi se pripeljala vsak s svojim avtomobilom, kaj se je dogajalo potem, še ni znano. Neuradno naj bi se sprla in sledil je tragičen konec. Tam naj bi bilo nekaj ljudi, ki so videli, kaj se je zgodilo, takoj so poklicali policijo in reševalce, ki pa nikomur več niso mogli pomagati.

Foto in tekst: J. Ambrožič

